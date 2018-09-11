OSMANİYE (AA) - Bingöl'de şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Sefa Kök'ün ailesinin yaşadığı acı, oğullarını şehit eden PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi az da olsa hafifletti.

Şehidin babası Sefa Kök gazetecilere, bir süre önce Bingöl'e bağlı Adaklı ilçesinde tespit edilen terörist gruba yönelik hava destekli operasyonda Kök'ü şehit ettiği belirlenen Yona Dersim' kod adlı Erol Ulacan'ın etkisiz hale getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oğlunun bu vatan için canını verdiğini vurgulayan Kök, "Çocuğumuzu geri getirmez ama insan bir nebzede olsa rahatlıyor. Bu millet, bu devlet, Müslümanlar için dökülen kanlar boşa değildir. Allah bu uğurda ölenleri cennetiyle müjdeliyor. Öbür taraftakilerin ise nereye gidecekleri belli. Bu millet, vatanı, milleti için seve seve can verir. Babalar, evlatları için iyi birşey yaptıkları zaman övünürler. Oğlumuz bize öyle bir şeref bıraktı ki kelimelerle anlatılamaz." ifadesini kullandı.

-"Sanki içine doğmuştu"

Anne Döndü Kök ise terör örgütünün bir an önce kökünün kazınmasını isteyerek Kök, "İnşallah bir an önce kökleri kurur da başka anneler, eşler, çocuklar, babalar yanmaz. 9 ay karnında taşı, 25 yaşına getir, evlendir birileri şehit etsin. Çocuğunu bile göremedi. Çok istiyordu görmeyi. Gözünde kalacakmış demek ki." dedi.

Oğlunun erken yaşta evlenmesine başta karşı çıktıklarını aktaran Kök, şunları kaydetti:

"Biz 'yaşın erken evlenme.' dedik. Oğlum bize 'Şehit olursam arkamda bir çocuğum kalsın istiyorum.' dedi. Sanki içine doğmuştu. Torunum babasının fotoğraflarını görünce 'baba' diye bağırıyor. İlk söylediği kelime de 'baba' oldu."

