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"Oğlumuzu HDP'liler kaçırmış, PKK'ya vermiş"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 14:38 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin, başlattığı oturma eylemi sürüyor - Oğlu Emrah için oturma eyleminde yer alan baba Bilal Avunan: - "Şırnak'ın Cizre ilçesinde HDP binasına gittim ve HDP'lilere oğlumu sordum. Onlar da bana, 'Oğlunu götürdük, PKK'ya verdik' dediler. Oğlumuzu HDP'liler kaçırmış, PKK'ya vermiş"

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen ve oturma eylemi başlatan aileler arasında yer alan Bilal Avunan, "Şırnak'ın Cizre ilçesinde HDP binasına gittim ve HDP'lilere oğlumu sordum. Onlar da bana, 'Oğlunu götürdük, PKK'ya verdik' dediler. Oğlumuzu HDP'liler kaçırmış, PKK'ya vermiş." dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin, başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Terör örgütü PKK tarafından 2015'te Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaçırılan oğulları Emrah için Elazığ'dan gelerek, oturma eylemine katılan Bilal ve Leyla Avunan çifti, oğulları gelinceye kadar oturma eylemine devam edeceklerini bildirdi.

HDP'nin terör örgütü PKK'nın bir kolu gibi çalıştığını aktaran baba Bilal Avunan, şöyle konuştu:

"Şırnak'ın Cizre ilçesinde HDP binasına gittim ve HDP'lilere oğlumu sordum. Onlar da bana, 'Oğlunu götürdük, PKK'ya verdik' dediler. Oğlumuzu HDP'liler kaçırmış, PKK'ya vermiş. Böyle şey olur mu? Tek çocuğumdu. Vatan görevine gönderdim, dağa kaçırdılar. Kaçırıldığından beri ondan hiç haber almadım."

Oğlunun terör örgütü PKK'nın elinden kurtulup eve gelmesini isteyen Avunan, ailecek perişan olduklarını belirtti.

Avunan, "Eşim her gece oğlumun ismini sayıklıyor. Yazık değil mi bu anneye, bu annelere yazık değil mi? Hepsi gariban ailelerdir. HDP'liler gitsin, çocuklarını götürsün. Selahattin Demirtaş çıksın meydana, çıksın bu çocuklarımızı getirsin. Yazık değil mi bu ailelere. Vallahi benim elimde olsa Selahattin Demirtaş'ı paramparça ederim." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
anneler Diyarbakır HDP oturma eylemi PKK

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