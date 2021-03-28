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  4. "Oğlun odun aldı" yalanıyla yaşlı kadını evinde gasp ettiler

"Oğlun odun aldı" yalanıyla yaşlı kadını evinde gasp ettiler

28.03.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Menderes ilçesinde, yaşlı kadına oğlu tarafından odun sipariş edildiğini söyleyen 3 şahıs, 75 yaşındaki kadının evine girerek 2 bin 900 TL nakit para ve 1 adet çeyrek altını gasp etti.

İzmir’in Menderes ilçesinde, yaşlı kadına oğlu tarafından odun sipariş edildiğini söyleyen 3 şahıs, 75 yaşındaki kadının evine girerek 2 bin 900 TL nakit para ve 1 adet çeyrek altını gasp etti. Şahıslar, jandarmanın çalışmasıyla kaçtıkları kamyonetle beraber yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Menderes ilçesi Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki Fadime Kopacak’ın evine; Y.D., F.D. ve R.K. isimli 3 şahıs kasasında odunların bulunduğu bir kamyonetle geldi. Odunların oğlu tarafından sipariş edildiğini ileri süren şahıslar, "Oğlun Cevdet Kopacak odun aldı, parasını sizin ödeyeceğinizi söyledi" diyerek yaşlı kadından para istedi.

Kadını itekleyerek parasını ve altınını alıp kaçtılar
Yaşlı kadın para vermek amacıyla evine girdiği esnada 3 şahıs, harekete geçerek yaşlı kadının evine girdi. Yaşlı kadın şahısları evinden çıkması için uyarsa da uyarılara aldırış etmeyen şahıslar, yaşlı kadının çantasında bulunan bir miktar parayı ve 1 adet çeyrek altını zorla aldıktan sonra kadını itekleyerek geldikleri kamyonetle kaçtı.
İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kameralarını izleyerek şahısların kaçtığı istikamette bulunan Küner Kavşağı’nda yolu kapatarak şüpheli kamyoneti durdurdu. Araç üzerinde arama yapan ekipler, şahısların gasp ettiği 2 bin 900 TL nakit paraya ve 1 adet çeyrek altına el koyarken, zanlılar gözaltına aldı.
Gözaltına alınan kişiler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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