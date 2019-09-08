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Oğluna bir kez daha hayat verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 12:36 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de 3 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan Yusuf Aras (14), annesi Saniye Aras'ın (36) bir böbreğinin nakledilmesiyle hayata tutundu.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de 3 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan Yusuf Aras (14), annesi Saniye Aras'ın (36) bir böbreğinin nakledilmesiyle hayata tutundu.

Necla- Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Yusuf Aras'a, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan muayenede, 3 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Yapılan tedavilere cevap vermeyen Aras'ın hastalığı, gün geçtikçe kötüye gitti. Bu sırada böbrek nakli için beklenmeye başlandı, ancak uygun organ bulunamadı. Bir süre diyaliz tedavisi gören oğlunun gözlerinin önünde eriyip gitmesine gönlü razı olmayan ev kadını Saniye Aras, bir böbreğini vermek istedi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan testlerde, Aras'ın dokularının oğluyla uyuştuğu tespit edildi. Anne ve oğlu, geçen haziran ayında ameliyata alındı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Yüksel, Genel Cerrahi Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Murat Özban, Öğretim Üyesi Dr. Tülay Becerir, Öğretim Üyesi Dr. İlknur Girişken ve Dr. Nezlihan Yılmaz'dan oluşan ekip tarafından yapılan ameliyatla anne Aras'tan alınan böbrek, oğlu Yusuf Aras'a nakledildi. Bir süre hastanede tedavisi süren Aras, sağlığına kavuşunca taburcu edildi.

KADAVRADAN NAKİLLERİN ARTMASI ÇAĞRISI

Ameliyatla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Selçuk Yüksel, son dönemlerde çocuk böbrek hastalıklarının arttığını ifade ederek, "Çocuklarda böbrek hastalığı ilerlediği zaman, böbrek yetmezliğine kadar gidiyor. Bunun da tedavileri arasında diyaliz ve nakil var. Çocukların hastalıklarında böbrek nakilleriyle ilgili gelişmeler ne kadar artarsa, bu çocuklar da ömürlerini daha iyi, sağlıklı yaşar. Toplumdan beklentimiz, kadavradan nakillerin artmasıdır. Organ bağışı başta çocuklar olmak üzere diğer organ bekleyen hastalar için çok önemlidir. Yusuf bize 3 yıl önce geldiğinde tedaviye cevap vermiyordu ve böbrek yetmezliği gelişti. Böbrek nakli yapılmasını istiyordu. Okula gidemiyordu, vücudu şişiyordu, boyu uzamıyordu. Annesinden böbrek nakli yaptıktan sonra sağlığına kavuştu" dedi.

'ANNEM BANA İKİNCİ BİR HAYAT VERDİ'

Hastaneye sağlık kontrolüne gelen Yusuf Aras ise hastalığı nedeniyle arkadaşlarıyla oynayamadığını belirterek, "Annem bana ikinci bir hayat verdi. Onu çok seviyorum. Daha önce hastalığım nedeniyle arkadaşlarımla oynayamıyordum. Hep onlara bakardım, artık sağlığıma kavuştum" diye konuştu.

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