Oğluna böbreğini vermek istiyor ancak ameliyat parasını bulamıyor!

Sivas’ta yaşayan Ali Osman Şaşkın’ın 4 çocuğundan 2.si olan 12 yaşındaki Hasan Hüseyin Şaşkın böbrek rahatsızlıkları ile dünyaya geldi ve 15 farklı böbrek ameliyatı geçirdi. Sağ böbreği alınan sol böbreği ile hayata tutunan çocuk bu böbreğinin de yüzde 78’lik kısmını kaybetti.

NAKİL OLAMADI

Kalan yeteriz böbreğini de kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olan küçük çocuğa babasının vermek istediği böbreği umut oldu. Kamu hastaneleri riskli gördükleri için böbrek nakliye yanaşmadı. Bir özel hastane ise aileden nakil için 27 bin TL para istedi. Aile parayı denkleştiremediği için nakil gerçekleşmedi.

15 DEFA AMELİYAT OLDU

Ali Osman Şaşkın naklin gerçekleşmemesi halinde oğlunun diyaliz cihazına bağlı yaşamak zorunda kalacağını belirterek, “Benim çocuğum doğuştan böbrek hastası. İlk doğduğu zaman böbreklerinde genişleme ve kaçak var dediler. Ama 12 yılda, 15 ameliyat olmasına rağmen çocuğumun tedavisini bulamadım. 15 sefer ameliyat ettirmeme rağmen tek böbreğinin yarısı çalışıyordu şuan da ise böbreğinin yüzde 22’si çalışıyor. Sağ böbreği ise tamamen çürüdü. Geçen yıl ben çocuğuma idrar torbası nakli yaptırdım. Şuan da ise filmleri çektirmek için ise Sivas Valiliği maddi olarak yardımcı olacak. Ama bu tedavi için yüklü bir meblağ para istendi. Özel bir hastane olduğu için 27 bin lira para istendi. Bu işlem ise sol tarafta kalan böbreği alacaklar, ben o böbrek yerine böbreğimi vereceğim. Özel hastane olduğu içinde 27 bin lira para istiyorlar. Şuan da ise benim bu parayı verme imkanım yok“ dedi.