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Oğluna böbreğini vermek istiyor ancak ameliyat parasını bulamıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2018 09:51 | Son Güncelleme

Sivas’ta 12 yaşındaki böbrek hastası Hasan Hüseyin Şaşkın’a babasının vermek istediği böbrek umut oldu. Ancak aile ameliyat parasını denkleştiremediği için nakil gerçekleşmiyor

Sivas’ta yaşayan Ali Osman Şaşkın’ın 4 çocuğundan 2.si olan 12 yaşındaki Hasan Hüseyin Şaşkın böbrek rahatsızlıkları ile dünyaya geldi ve 15 farklı böbrek ameliyatı geçirdi. Sağ böbreği alınan sol böbreği ile hayata tutunan çocuk bu böbreğinin de yüzde 78’lik kısmını kaybetti.

NAKİL OLAMADI

Kalan yeteriz böbreğini de kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olan küçük çocuğa babasının vermek istediği böbreği umut oldu. Kamu hastaneleri riskli gördükleri için böbrek nakliye yanaşmadı. Bir özel hastane ise aileden nakil için 27 bin TL para istedi. Aile parayı denkleştiremediği için nakil gerçekleşmedi.

15 DEFA AMELİYAT OLDU

Ali Osman Şaşkın naklin gerçekleşmemesi halinde oğlunun diyaliz cihazına bağlı yaşamak zorunda kalacağını belirterek, “Benim çocuğum doğuştan böbrek hastası. İlk doğduğu zaman böbreklerinde genişleme ve kaçak var dediler. Ama 12 yılda, 15 ameliyat olmasına rağmen çocuğumun tedavisini bulamadım. 15 sefer ameliyat ettirmeme rağmen tek böbreğinin yarısı çalışıyordu şuan da ise böbreğinin yüzde 22’si çalışıyor. Sağ böbreği ise tamamen çürüdü. Geçen yıl ben çocuğuma idrar torbası nakli yaptırdım. Şuan da ise filmleri çektirmek için ise Sivas Valiliği maddi olarak yardımcı olacak. Ama bu tedavi için yüklü bir meblağ para istendi. Özel bir hastane olduğu için 27 bin lira para istendi. Bu işlem ise sol tarafta kalan böbreği alacaklar, ben o böbrek yerine böbreğimi vereceğim. Özel hastane olduğu içinde 27 bin lira para istiyorlar. Şuan da ise benim bu parayı verme imkanım yok“ dedi.

Şaşkın, paraları kalmadığı için nakil dışındaki normal tedavilerin de yarım kaldığını ifade ederek, “Daha önce ameliyat için kredi çektim, şuan da ödeyemediğim için hacizliyim. Param olmadığı için çocuğumun tedavisini yarım bıraktırdım. Çürümüş böbreğinin kalanını aldırtamadım. Tedavisini tam sağlayamıyorum. Büyüklerimizden ve yardım sever vatandaşlardan yardım bekliyorum. Ankara’da Gazi Üniversitesine gittim yapamadılar, Cerrahpaşa Üniversitesine götürdüm oradaki hocalar da yapamayacaklarını söyledi. Çocuğumun ameliyat masasından kalkamayacağını düşündükleri için yapmadılar. Masada kalır korkusuyla çocuğuma ameliyat yapmıyorlar. Özel hastaneye de param olmadığı için götüremiyorum. Şuan da 2 tane film için 2 bin 750 lira para harcanıyor. Sağ olsunlar film paralarını Sivas Valiliğimiz karşıladı. Ancak tedavinin devamı ve nakil için hiçbir gücüm yok” dedi.

enüz 12 yaşında olmasına rağmen 15 ciddi ameliyat geçiren Hasan Hüseyin Şaşkın, sağlığına kavuşup okuluna gitmek, arkadaşları gibi koşup oynamak istediğini ama artık ameliyat olmak istemediğini belirterek, “O kadar ameliyat oldum ve artık bunlar ağır geliyor. O yüzden ameliyat olmak istemiyorum. Üzülüyorum ve bu durum beni strese sokuyor. Arkadaşlarımla okula gitmek istiyorum. Okula gidiyorum ama ağrılarım yüzünden fazla ders çalışamıyorum. Ameliyat olmadan bir çözüm bulunmasını istiyorum“ şeklinde konuştu.( İHA )

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böbrek nakli Sivas Hasan Hüseyin Şaşkın

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