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  4. Oğluna misafirliğe gitmişti! Depremde enkaz altında kalan 70 yaşındaki Ayşe teyzeden hala haber alınamadı

Oğluna misafirliğe gitmişti! Depremde enkaz altında kalan 70 yaşındaki Ayşe teyzeden hala haber alınamadı

10.02.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 10 gün önce oğluna misafirliğe giden Ayşe Çinkaya (70) depremde enkaz altında kaldı. Ancak kendisinden hala haber alınamadı. Çinkaya'dan gelecek olumlu haberi beklediklerini belirten Ayşe teyzenin damadı Halil İbrahim Serbest, "Kayınvalidem de yakın zamanda buraya oğlunu ziyaret için gelmişti. Depremde hepsi enkaz altında kaldı. Maalesef ki bu zamana kadar sadece kayınbiraderimin eşi Yasemin'i kurtarabildik. Kayınbiraderim Ahmet, oğlu Ali, kızı Pelin'i ne yazık ki kaybettik" dedi.

Oğluna misafirliğe gitmişti! Depremde enkaz altında kalan 70 yaşındaki Ayşe teyzeden hala haber alınamadı

Antakya'nın İnönü Bulvarı'nda bulunan Rönesans Rezidans'ta arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Yüzlerce vatandaşın yaşadığı lüks rezidansta depreme yakalanan Onkoloji Uzmanı Doktor Ahmet Çinkaya ve ailesine ulaşıldı. Enkazdan sadece Hemşire Yasemin Çinkaya (38) sağ çıkarılırken Onkoloji doktoru Ahmet Çinkaya (43), oğulları Ali Çinkaya (11) ve kızları Pelin Çinkaya'nın (10) cansız bedenine ulaşıldı. Ancak 10 gün önce oğlu ve gelinine ziyarete gelen anne Ayşe Çinkaya'dan hala haber alınamadı.

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Ayşe Çinkaya'nın kızı Pınar Serbest'in (40) eşi Halil İbrahim Serbest, Ayşe Çinkaya'dan gelecek olumlu haberi beklediklerini ifade ederek, "Sabah depremden haberimiz olunca aklımız burada kaldı. İlk başta bir şey olmamıştır diye iyi düşünmeye çalıştık. Ardından kayınbiraderim Ahmet'e ulaşmaya çalıştım. Ancak hiç cevap alamadım. Her ihtimale karşı hemen ailemi de alarak yola çıktık. Geldiğimizde bu tabloyla karşı karşıya kalınca şok geçirdik. Bölge aşırı derecede sessiz ve enkaz çevresinde neredeyse kimse yoktu. Ne yapacağımızı bilemedik. Bizim acımız asıl buraya geldiğimizde başlamıştı. Etrafımızda bulunan diğer binalarda da kimse yoktu. Depremin ciddiyetini o zaman anladık. Hemen işe koyulmaya başladık. Binalardan çıkmaya çalışanlara yardım ettik. Ancak ekipler neredeyse 24 saat sonra buraya geldiler. Hemen çalışma başlattılar" ifadelerini kullandı.

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OĞLUNU ZİYARETE GİDEN ANNE ENKAZDA ARANIYOR

"Kayınbiraderlerim rezidansın hemen yanında oturuyordu. Buraya taşınalı daha 1 yıl olmadı, 8'inci katta oturuyorlardı" diyen Serbest, "Burasını da yeni ve sağlam diye aldı. Hatta ben 'Burası deprem bölgesi, buradan niye ev aldın' dedim. 'Bize 9 şiddetindeki depreme dahi dayanacağını söylediler' dedi. Kayınvalidem de yakın zamanda buraya oğlunu ziyaret için gelmişti. Maalesef ki bu zamana kadar sadece kayınbiraderimin eşi Yasemin'i kurtarabildik. Kayınbiraderim Ahmet, oğlu Ali, kızı Pelin'i ne yazık ki kaybettik. Ekiplerin dediği üzere hepsi aynı odadaymış bir tek kayınvalidem farklı bir odadaymış. Yasemin, eşinin ve çocuklarının cansız bedeniyle 2 gün boyunca kalmış. Gerçekten çok kötü bir psikoloji. Acımız çok büyük. Ahmet'i çok seviyordum. Ben hem Ahmet'in acısını hem de eşimin acısını çekiyorum. Acıya katlanmaya çalışıyoruz ama gerçekler gözlerimizin önünde. Çevredekilerin yüzlerine baktığımız zaman o acı tablo, çok kötü. Yani Ahmet'e mi, çocuklara mı üzüleyim? Yoksa kayınvalideme mi?" diye konuştu.

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(DHA)

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deprem Hatay

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