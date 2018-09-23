'Oğluna pantolon alamayan baba' ile ilgili yeni açıklama

Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 20 Eylül'de evinde kendini asmak suretiyle intihar eden İsmail D. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, İsmail Devrim'in 23 Ağustos'ta trafik kazası geçirdiği aktarılan açıklamada, şunlar bildirildi:
"Devrim'in yaralandığı için çalışamaması nedeniyle bunalıma girdiği anlaşılmıştır. Habere konu kişinin herhangi bir borcunun bulunmadığı, oturduğu evin kendisine ait olduğu, ailesiyle bir geçimsizliğinin olmadığı ve Dilovası ilçesinde bir şirkette çalıştığı tespit edilmiştir. Haberlerde belirtildiği gibi oğlunun okul pantolonunu alamaması söz konusu değildir. Bu yönde çıkan haberler asılsızdır. Soruşturma halen devam etmektedir."
Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise bazı gazetelerde ve sosyal medyada yer alan Körfez ilçesindeki intihar olayının ardından yetkili birimlerce inceleme ve araştırma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu haberlerin, İsmail Devrim'in çocuklarına kıyafet alamadığı ve bu sebeple okula alınmadıkları için intihar etmesi üzerine yapıldığı anımsatılarak, "Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığı anlaşılmıştır. Haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirerek, olumsuz algı oluşturmaya sebep olduğu anlaşılmaktadır." ifadesi kullanıldı. (AA)
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