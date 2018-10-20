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Oğluna sataşan kişiler tarafından dövüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 13:56 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, bir haber sitesinin imtiyaz sahibi, gazeteci Cavit Yıldırım, oğlunu laf atıp rahatsız eden grup ile aralarında çıkan tartışma sırasında dövüldü.

Oğluna sataşan kişiler tarafından dövüldü

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, bir haber sitesinin imtiyaz sahibi, gazeteci Cavit Yıldırım, oğlunu laf atıp rahatsız eden grup ile aralarında çıkan tartışma sırasında dövüldü. Yıldırım'ın sol kolunda çatlak oluştu, alnı yarıldı. Olayla ilgili 8 kişi ifade için emniyete götürüldü.
Yatağan ilçesindeki bir okulun bahçesinde dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, B.Y. (14) ile arkadaşı, iddiaya göre, 25-30 yaşlarındaki 2 kişi tarafından laf atılarak rahatsız edildi. B.Y.'nin haber vermesiyle olay yerine gelen babası gazeteci Cavit Yıldırım ile 2 kişi arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, kısa süreli tartışmanın ardından 2 kişiden biri, yakında bulunan bir eve doğru seslendi. Bunun üzerine evden çıkan 2'si kadın, 6 kişi okulun bahçesine geldi. Cavit Yıldırım ile oğlu B.Y., gruptakiler tarafından darbedildi. Sol kolunda çatlak oluşan ve alnı yarılan Yıldırım'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Yıldırım'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yatağan Devlet Hastanesi'nde sol kolu alçıya alınan ve alnına pansuman yapılan Cavit Yıldırım, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis, olayla ilgili 8 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Gruptakiler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Oğluna sataşan kişiler tarafından dövüldüOğluna sataşan kişiler tarafından dövüldü

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