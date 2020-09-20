Oğluna tekme atan çocuğu tekme tokat dövdü

Olay, 15 Eylül'de saat 20.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan bir sitenin futbol sahasında meydana geldi. Ahmet Hakan Çıtak, sitede oturan ve kendisinden 5 yaş küçük olan bir çocuğun iddiaya göre küfür etmesi üzerine bacağına tekme attı. Bunun üzerine çocuk, durumu babası Hüseyin A.'ya anlattı. Hüseyin A. da sahaya gelerek Çıtak'ın boğazından tutup yere yatırarak dövdü. O anlarda güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hüseyin A., Çıtak'ı dövdükten sonra da iddiaya göre, evlerine gidip, ağabeylerini de tehdit etti. Çıtak'ın ailesi de Hüseyin A. hakkında şikayette bulundu.

O ANLARI ANLATTI

Yaşadığı olaydan sonra korktuğunu belirten Ahmet Hakan Çıtak, şunları söyledi:

"Bir arkadaşımla birlikte yürüyüş yapmaya çıkmıştık. Benden 5 yaş küçük olan bir çocuk arkamdan bana yönelik küfür ve hakaret etti. Ben de onun üzerine sahaya girip, 'Ben senden büyüğüm. Düzgün konuşmanı rica ediyorum' diyerek 4-5 defa uyardım. Yine küfür edince korkutmak amaçlı bacağına bir tane tekme attım. 'Seni öldürteceğim' diye tehdit ederek evine gitti. 5 dakika sonra, sahada maç yaparken babası geldi. Babası olayı bile dinlemeden direkt boğazıma sarıldı ve beni yere attı. Yere attıktan sonra aynı şekilde boğazımdan tutup beni ayağa kaldırdı. Sonra beni tellere fırlattı. Daha sonra yere yatırıp bacağıma ve sırtıma tekme attı. Beni iteleyerek ve boğazımdan tutarak evime kadar götürdü. Evde annem-babam olmadığı halde ağabeylerimi tehdit etti. Kendimi iyi hissetmiyorum. Arkadaşlarımın yanına çıkamıyorum. Korkuyorum. Herkesin içerisinde beni rencide etti. Şu an halen dışarıda gezebiliyor. Onun dışarıda olması beni korkutuyor. Ne yapacağı belli değil. Ceza almasını istiyorum."