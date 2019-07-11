Oğlunu 15 Temmuz'da şehit veren gazinin gururu

Oğlunun şehadet haberini Ankara'da aldığını ifade eden Şengül, "Onu morgda gördüm. Ankara'ya gidene kadar yol bitmedi. Hayatımdaki en uzun yol gibi geldi bana." dedi.

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu şehit olan mühendis Mehmet Şengül'ün Kıbrıs gazisi babası Fahrettin Şengül, 15 Temmuz'da olduğu gibi Türk milletinin her zaman kenetlenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğuna dikkati çeken Şengül, "Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı kadar önemli bir geceydi 15 Temmuz. Sadece 15 Temmuz deyip geçmemek lazım, bu darbe girişiminin bastırılması Türkiye'yi büyük bir kaostan kurtarmıştır. Bunlar (darbeciler), o gece istediklerini yapmış olsalardı hiçbirimiz rahatça hareket edemeyecektik. Türk halkı olarak şehitlerimize, gazilerimize şükranlarımızı sunacağız. Bu da bize dış güçlere karşı kenetlenmemiz gerektiğini göstermiştir." diye konuştu.

- "Türk halkı olarak içimizdeki hainlere fırsat vermememiz lazım"

Kıbrıs gazisi olan Şengül, 15 Temmuz gecesi yaşananların gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gelecek kuşakların bu yaşananlardan ders alıp buna göre, dış güçlere karşı en ufak bir açık vermemesi lazım. Bu vatan bizim, bizim başka gidecek yerimiz yok. Bizi hiçbir ülke kabul etmez. Biz esareti kabul etmeyen bir milletiz. Biz kanımızın son damlasına kadar savaşmayı gurur bilen bir milletiz. Türk halkı olarak birlik olmamız lazım, içimizdeki hainlere fırsat vermememiz lazım. Birlik olup bu vatanın sahipsiz olmadığını herkese göstermemiz lazım ve bunu gördüler zaten."

