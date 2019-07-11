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Oğlunu 15 Temmuz'da şehit veren gazinin gururu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 11:07 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı binası önünde helikopterden açılan ateş sonucu şehit olan yüksek ihtisas mühendisi Mehmet Şengül'ün Kıbrıs gazisi babası, acıyı da gururu da bir arada yaşıyor - Şehit babası Fahrettin Şengül: - "Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı kadar önemli bir geceydi 15 Temmuz. Sadece 15 Temmuz deyip geçmemek lazım, bu darbe girişiminin bastırılması Türkiye'yi büyük bir kaostan kurtarmıştır"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu şehit olan mühendis Mehmet Şengül'ün Kıbrıs gazisi babası Fahrettin Şengül, 15 Temmuz'da olduğu gibi Türk milletinin her zaman kenetlenmesi gerektiğini söyledi.

Fahrettin Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'ye yapılmak istenen hain darbe girişiminin Türk halkı tarafından sokaklara çıkılarak engellendiğini hatırlattı.

Başkentte görevli mühendis oğlunun Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla gittiği Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olduğunu anımsatan Şengül, kendilerine oğlunun yaralı olduğu yönündeki gelen haber sonrası Ankara'ya yola çıktıklarını anlattı.

Oğlunun şehadet haberini Ankara'da aldığını ifade eden Şengül, "Onu morgda gördüm. Ankara'ya gidene kadar yol bitmedi. Hayatımdaki en uzun yol gibi geldi bana." dedi.

Şengül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının millete silah doğrultan hainlerin oluşturacağı kaostan kurtardığını vurguladı.

Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğuna dikkati çeken Şengül, "Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı kadar önemli bir geceydi 15 Temmuz. Sadece 15 Temmuz deyip geçmemek lazım, bu darbe girişiminin bastırılması Türkiye'yi büyük bir kaostan kurtarmıştır. Bunlar (darbeciler), o gece istediklerini yapmış olsalardı hiçbirimiz rahatça hareket edemeyecektik. Türk halkı olarak şehitlerimize, gazilerimize şükranlarımızı sunacağız. Bu da bize dış güçlere karşı kenetlenmemiz gerektiğini göstermiştir." diye konuştu.

- "Türk halkı olarak içimizdeki hainlere fırsat vermememiz lazım"

Kıbrıs gazisi olan Şengül, 15 Temmuz gecesi yaşananların gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gelecek kuşakların bu yaşananlardan ders alıp buna göre, dış güçlere karşı en ufak bir açık vermemesi lazım. Bu vatan bizim, bizim başka gidecek yerimiz yok. Bizi hiçbir ülke kabul etmez. Biz esareti kabul etmeyen bir milletiz. Biz kanımızın son damlasına kadar savaşmayı gurur bilen bir milletiz. Türk halkı olarak birlik olmamız lazım, içimizdeki hainlere fırsat vermememiz lazım. Birlik olup bu vatanın sahipsiz olmadığını herkese göstermemiz lazım ve bunu gördüler zaten."

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