HABER

Oğlunu askere uğurladıktan sonra evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 15:25 | Son Güncelleme

Antalya’da 2 gün önce oğlunu askere uğurlayan baba, oğlunu birliğine teslim ederek evine dönen eşi tarafından ölü olarak bulundu.Olay, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1050 sokak üzerindeki bir apartmanın ikinci katında saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

Oğlunu askere uğurladıktan sonra evinde ölü bulundu

Antalya’da 2 gün önce oğlunu askere uğurlayan baba, oğlunu birliğine teslim ederek evine dönen eşi tarafından ölü olarak bulundu.
Olay, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1050 sokak üzerindeki bir apartmanın ikinci katında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli 2 çocuk babası Ayhan Tavşan (50), geçtiğimiz pazar günü küçük oğlunu eşi ve akrabaları ile birlikte vatani görevini yapmak üzere Tokat’a uğurladı. Evde tek başına kalan Ayhan Tavşan, bugün oğlunu birliğine teslim ettikten sonra evine dönen eşi tarafından hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Tavşan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm haberini alan eşi ve yakınları fenalık geçirdi.
Sara hastası olduğu öğrenilen Ayhan Tavşan’ın cenazesi, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Oğlunu askere uğurladıktan sonra evinde ölü bulundu

Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
Samsun'da motosikletli polisler, denetimlerini sıklaştırdıSamsun'da motosikletli polisler, denetimlerini sıklaştırdı
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 20 tutuklamaBingöl’de uyuşturucu operasyonu: 20 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.