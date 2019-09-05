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Oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 21:02 | Son Güncelleme

Oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba tutuklandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi tutuklandı.

Hacıhamzalar Mahallesi’nde dün tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Orhan Terzi (72), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan Terzi, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Terzi'nin, ifadesinde, iki aracını borcunu ödemek için satmak istemesi üzerine çıkan tartışmada oğlunun kendisine tokat attığını, sonra da tekme atarak "baba seni yem karma makinesine atarım" dediğini, bunun üzerine evden aldığı av tüfeğiyle oğluna 2 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

- Olay

Hacıhamzalar Mahallesi’nde dün, İsa Terzi (25), babası Orhan Terzi (72) ile ahırda tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine Orhan Terzi ruhsatsız av tüfeğiyle oğluna ateş edip öldürmüştü.

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