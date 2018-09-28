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Oğlunu av tüfeğiyle öldüren babaya 20 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 18:45 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de gece eve alkollü gelip kendisinden para ve otomobilini istediği için tartıştığı oğlu İbrahim Öksüz'ü (22) ruhsatsız av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Osman Öksüz (44), 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Oğlunu av tüfeğiyle öldüren babaya 20 yıl hapis

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de gece eve alkollü gelip kendisinden para ve otomobilini istediği için tartıştığı oğlu İbrahim Öksüz'ü (22) ruhsatsız av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Osman Öksüz (44), 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen 10 Mart'ta Muttalip Emirler Mahallesi Ermiş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Osman Öksüz, gece eve alkollü gelen oğlu İbrahim Öksüz'e kapıyı açmadı. Osman Öksüz, bağırarak kapıyı açıp, para ve otomobili vermesini isteyen oğluna evin avlusunda ruhsatsız av tüfeğiyle ateş etti. 2 ay önce askerden geldiği belirtilen İbrahim Öksüz, başından vurularak olay yerinde öldü. Tutuklanan baba Osman Öksüz hakkında Eskişehir 3'üncü Ağır ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.
Tutuklu sanık Osman Öksüz bugün son kez yapılan duruşmada, mahkeme heyetinin karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, pişman olduğunu söyleyen Osman Öksüz'ü 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

FOTOĞRAFLI

Oğlunu av tüfeğiyle öldüren babaya 20 yıl hapisOğlunu av tüfeğiyle öldüren babaya 20 yıl hapisOğlunu av tüfeğiyle öldüren babaya 20 yıl hapisOğlunu av tüfeğiyle öldüren babaya 20 yıl hapis

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