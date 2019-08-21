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Oğlunu bıçakla ağır yaralayan babanın tutuklanması istendi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 16:56 | Son Güncelleme

BOLU'da, tartıştığı oğlu Şahin Dönmez'i (22) bıçaklayarak, ağır yaralayan Cihan Dönmez (40), savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Oğlunu bıçakla ağır yaralayan babanın tutuklanması istendi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, tartıştığı oğlu Şahin Dönmez'i (22) bıçaklayarak, ağır yaralayan Cihan Dönmez (40), savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Olay, dün gece Doğancı köyünde meydana geldi. Bolu Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan Cihan Dönmez, iddiaya göre evde oğlu Şahin Dönmez ile para yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek, sokağa taştı. Baba Cihan Dönmez, oğlu Şahin Dönmez'i sokak ortasında bıçakladı. Ardından da kaçtı. Vatandaşlar, 112 Acil ve polis ekiplerine haber verdi.
Ağır yaralanan Şahin Dönmez, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altında alınan genç,hayati tehlikeyi atlatamazken Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan babanın peşine düştü. Yapılan aramalar sonunda baba Dönmez, sabaha karşı ormanlık alanda suç aleti bıçak ile birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan Cihan Dönmez, işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savcılık tarafından sorgulanan Dönmez, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Oğlunu bıçakla ağır yaralayan babanın tutuklanması istendiOğlunu bıçakla ağır yaralayan babanın tutuklanması istendi

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