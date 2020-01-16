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  4. Oğlunu bıçaklayan baba tahliye edildi (ARŞİV)

Oğlunu bıçaklayan baba tahliye edildi (ARŞİV)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 22:08 | Son Güncelleme

BOLU'da, tartıştığı oğlu Şahin Dönmez'i (23) bıçaklayarak 20 santim bağırsağını kaybetmesine neden olan Cihan Dönmez, ilk duruşmada tahliye edildi.

BOLU'da, tartıştığı oğlu Şahin Dönmez'i (23) bıçaklayarak 20 santim bağırsağını kaybetmesine neden olan Cihan Dönmez, ilk duruşmada tahliye edildi.
Olay, geçen yıl Ağustos ayında merkeze bağlı Doğancı köyünde meydana geldi. Bolu Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan Cihan Dönmez, iddiaya göre maddi sebeplerden dolayı tartıştığı oğlu Şahin Dönmez'i karnından bıçakla yaraladı. Şahin Dönmez, hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan Cihan Dönmez polis tarafından yakalandı. Cihan Dönmez tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede uzun süre tedavi gören Şahin Dönmez ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Şahin Dönmez geçirdiği ameliyatlar sonucu 20 santimetre bağırsağını kaybetti.
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklu yargılanan Cihan Dönmez ilk kez hakim karşısına çıktı. Babası tarafından bıçaklanan Şahin Dönmez'in de katıldığı duruşmada olay gününü anlatan Cihan Dönmez, oğlunun kendisini darp ettiğini, ancak kendisinin öldürmek gibi bir kastının olmadığını belirterek, "Olay günü evde yalnızdım ve alkol alıyordum. Daha sonra yeğenim Necati de benim yanıma geldi. Beraber alkol alırken Necati sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmıştı. Yeğenim evden ayrıldıktan kısa bir süre sonra oğlum Şahin eve geldi. Geldiğinde o da alkollüydü. Aynı zamanda Necati'yle arasında bizim yaşadığımız ev konusunda sıkıntıları vardı. Necati'nin canlı yayın yaptığını görünce yaşadığımız evi ona vereceğimi düşünerek bana bağırmaya başladı. Evi Necati'ye verip vermeyeceğimi sordu. Ben de 'yok' dedim. Bana 'Verirsen sen de Necati gibi şerefsizsin' dedi ve yüzüme tükürdü. Ben de bunun üzerine tokat attım. O da bana iki kez yumruk vurdu. Sonra sehpa ile omzuma vurdu. Ardından da çıkış kapısının oradaki sopa ile bana vurmaya çalıştı. Ben de ayakkabılığın yan tarafında bulunan ekmek bıçağını elime aldım. Oğlumu sırtından tutup kapıdan atmaya çalıştım. Kavga ederek dışarı çıktık. Elinde sopa olduğundan dolayı kendimi korumak için bıçağı salladım. Eşim ve kızım, oğlumun yaralandığını söyleyince ne yaptığımı anladım. Evladımı kesinlikle öldürme niyetim yoktu. Oğlumdan şikayetçi değilim. Bu olay nedeniyle pişmanım ve tahliyemi istiyorum." dedi.
Şahin Dönmez ise babasına karşı davranışlarından dolayı pişman olduğunu söyleyerek, "Olay günü arkadaşlarımla alkol içmiştim. Kız arkadaşım ve işim nedeniyle canım da sıkkındı. Eve geldiğimde babam Necati'nin bana kızgın olduğunu söyledi. Ben de sebep yok ki diyerek çıkıştım. Babamla tartıştım. Küfür ettiğimi hatırlamıyorum. Babam bana tokat vurdu. Ardından kovaladı. Yine sehpa ile vurup vurmadığımı hatırlamıyorum. Sopayı da korunmak için aldım. Dışarı çıktığımızda tartışma devam ediyordu. Arabama binecekken anahtarın evde olduğunu fark ettim. Gerdi döndüğümde babamın bıçağı salladığını gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Olay günü ben fazla alkollüydüm. Babamdan şikayetçi değilim. Babama yaptıklarımdan pişmanım." diye konuştu.
Daha sonra olayla ilgili tanıkların ifadesi dinlendi. Sanık avukatı Cihan Dönmez'in tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Cihan Dönmez'in kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle tahliyesine ve tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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