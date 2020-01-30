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Oğlunu bıçaklayan babaya 3 yıl 9 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 17:41 | Son Güncelleme

Bolu'da, alkol aldıktan sonra tartıştığı oğlu Şahin Dönmez'i (23) karnından bıçaklayan Cihan Dönmez, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması şartı ile 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Ağustos ayında merkeze bağlı Doğancı köyünde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Cihan Dönmez, kendi gibi alkollü oğlu Şahin Dönmez'le maddi sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Cihan Dönmez oğlunu karnından bıçakla yaraladı. İhbar üzedine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Şahin Dönmez, hastaneye kaldırılırken, Cihan Dönmez kaçtı.

Polisin yaptığı çalışmayla Cihan Dönmez kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Dönmez sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede uzun süre tedavi gören Şahin Dönmez ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Şahin Dönmez geçirdiği ameliyatlar sonucu bağırsağının 20 santimetrelik bölümünü kaybetti.

'BABAYA HAPİS, OĞLUNA PARA CEZASI'

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla önceki duruşmada tahliye edilen ve tutuksuz yargılanan Cihan Dönmez, son kez hakim karşısına çıktı. Şahin Dönmez de babasına karşı 'kasten yaralama' suçundan yargılandığı davada mahkeme salonundaki yerini aldı. Duruşmada son sözleri sorulan Cihan Dönmez, "Olaydan dolayı çok pişmanım. Zaten bu olaydan sonra oğlum da ben de alkol almayı bıraktık. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Şahin Dönmez de olaydan sonra babasıyla barıştığını ve çok pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, Şahin Dönmez'i 4 bin TL para cezasına çarptırırken, baba Cihan Dönmez hükmün açıklanmasının geriye bırakılması şartı ile 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu şahin dönmez bıçaklama

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