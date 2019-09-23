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Oğlunu birliğine bıraktı dönüşte kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 14:16 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da Mehmet Sabri Tunç (65), oğlu Yusuf Tunç'u vatani görevini yapacağı birliğine teslim ettikten sonra dönüş yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Oğlunu birliğine bıraktı dönüşte kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- ERZİNCAN'da Mehmet Sabri Tunç (65), oğlu Yusuf Tunç'u vatani görevini yapacağı birliğine teslim ettikten sonra dönüş yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan otomobilde gelin Leyla Tunç (26) ile kızı Elif Ebrar Tunç (3) hayatını kaybetti, sürücü, eşi ve 1 torunu yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Erzurum kuzey çevre yolunda meydana geldi. Mehmet Sabri Tunç, oğlunu Erzincan'daki askeri birliğine teslim ettikten sonra dönüş yoluna geçti. Pasinler ilçesi yakınlarında Mehmet Sabri Tunç'un kullandığı 41 ACG 366 plakalı otomobil takla atarak yol kenarına savruldu. Kazada otomobildeki gelin Leyla Tunç ile kızı Elif Ebrar Tunç yaşamını yitirdi, sürücü, torunu Asiye Meryem (2) ve eşi Zeytin Tunç (65) yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. yusuf tunç

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Oğlunu birliğine bıraktı dönüşte kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralıOğlunu birliğine bıraktı dönüşte kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralıOğlunu birliğine bıraktı dönüşte kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralıOğlunu birliğine bıraktı dönüşte kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı

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