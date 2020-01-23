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Oğlunu boğarak öldüren anneye müebbet hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 14:26 | Son Güncelleme

"Kepçe kulak" ameliyatı olan oğlunu hastane tuvaletinde öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi

Başkentte, "otoplasti (kepçe kulak)" ameliyatı olan 10 yaşındaki oğlunu hastane tuvaletinde boğarak öldüren anne müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nurhan Saraç ve avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı, bir önceki celsede savcının esasa ilişkin mütalaa verdiğini hatırlatarak, sanığa son savunması için söz verdi.

Sanık Saraç, oğlu Osman Saraç'ın Ankara Gazi Hastanesinde "kepçe kulak" ameliyatı olduktan sonra acılar çektiğini ve bunu sürekli kendisine anlattığını söyledi.

Oğlunun bu durumuna üzüldüğünü belirten Nurhan Saraç, "Oğlumu çok seviyordum. Hastanedeyken Osman, 'Anne, çok acı çekiyorum. Gel beraber dua okuyup ölelim' dedi. Ben olayı, ölünce cennete gidecek diye yaptım." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı ise müvekkilinin olaydan sonra uzun süre akıl hastanesinde kaldığını ve akli melekelerinin tam olarak yerinde olmadığını iddia etti.

Müvekkilinin genç yaşta istemediği biriyle evlendirildiğini ve eşinden şiddet gördüğünü öne süren sanık avukatı, Nurhan Saraç'ın o dönemden sonra psikolojik destek aldığını öne sürdü.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık anneyi, çocuğunu "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Takdiri indirim uygulayan mahkeme heyeti, cezayı müebbet hapse çevirdi.

Nurhan Saraç, 2015'te Gazi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisi'nde "otoplasti" ameliyatı olan oğlunu hastane tuvaletinde boğarak öldürmüş, olayın ardından gözaltına alınan kadın hakkında "alt soyu kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

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Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi

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