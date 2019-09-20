Oğlunu cinayete azmettirdiği iddia edilen anne yakalandı

Adana'da bir kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü ileri sürülen 14 yaşındaki oğlunu, kocasıyla birlikte azmettirdiği iddiasıyla hakkında müebbet hapis cezası verilen firari sanık yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık bir yıl önce Ali Genç'i pompalı tüfekle öldürdüğü ileri sürülen 14 yaşındaki oğlu M.F.K'yi kocası Ali Rıza K. ile azmettirdiği öne sürülen sanık Sultan K'yi, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı araştırmayla Sultan K'nin, merkez Yüreğir ilçesindeki adresinden ayrılıp Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Sultan K'nin yakalanmamak için kilo verip giyim tarzını da değiştirdiği bilgisine ulaşan ekip, mahallede yaptığı detaylı araştırmanın ardından firari sanığın saklandığı adresi tespit etti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan kadın, evden çıktığı sırada yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sultan K. daha sonra cezaevine gönderildi.