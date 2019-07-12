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Oğlunu elektrikli süpürge sapıyla döverek öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 13:25 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki oğlu Mertcan Yılmaz'ı elektrikli süpürgenin demir borusuyla döverek öldüren Mehmet Ali Yılmaz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki oğlu Mertcan Yılmaz'ı elektrikli süpürgenin demir borusuyla döverek öldüren Mehmet Ali Yılmaz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Yılmaz, diğer 2 çocuğuna da işkence yaptığı için ayrıca 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2012 yılında eşi Gülistan Özger ile boşanan Mehmet Ali Yılmaz, 3 Ocak günü, velayeti kendisinde olan oğlu Mertcan'ı, baygın halde hastaneye götürdü. Doktorlar, babasının merdivenden düştüğünü iddia ettiği Mertcan'ın vücudunun bazı bölgelerinde darp izleri olduğunu gördü. Bunun üzerine polise bilgi verildi. Polis, babayı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda, ödevini yapmadığı için kızdığı oğlunun kalçasına tokat attığını söyleyen baba Mehmet Ali Yılmaz, serbest bırakıldı. Polis ekipleri soruşturmayı sürdürdüğünde ise babanın oğlunu elektrikli süpürgenin demir borusuyla dakikalarca dövdüğünü tespit etti. Baba Mehmet Ali Yılmaz tekrar gözaltına alındı. Yoğun bakımda olan Mertcan ise hastanede verdiği yaşam mücadelesini 4'üncü günde kaybetti. Baba Yılmaz, yeniden yapılan sorguda, oğlunu ders çalışmadığı için uyardığını, sözünü dinlemeyince de süpürgenin demir borusuyla dövdüğünü itiraf edince, tutuklandı. AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tututuklu Mehmet Ali Yılmaz hakkında 'altsoya karşı kasten öldürme' ve 'eziyet' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen ilk duruşmasında Mehmet Ali Yılmaz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezadan herhani bir indirim yapılmadı. Yılmaz'a ayrıca 2 çocuğuna işkence ettiği için 12 yıl hapis cezası da verildi.

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