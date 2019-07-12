Oğlunu elektrikli süpürge sapıyla döverek öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis (2)

ANNE VE AVUKATLAR KARARDAN MEMNUN

Mahkeme çıkışında açıklamalarda bulunan anne Gülistan Özger, karardan memnun olduğunu belirtirken, "Çok yerinde bir karar verildi" dedi.

Daha sonra Hatay Barosu'ndan Avukat Sevinç Çakıcı, kararı değerlendirdi. Aile içi şiddeti kalıcı hale getirmek isteyen zihniyetler açısından ibret verici bir ceza olduğunu belirten Çakıcı, "Mahkeme iyi hal indiriminin uygulanmaması yönünde bir karar vermekle böyle şiddet uygulayanlara çok güzel ders verircesine bir ceza verdi. Bu anlamda adalet yerini buldu. Her zaman söylediğimiz gibi ceza vermek bu gibi olayları azaltmıyor. Yine eğitim diyoruz, eğitimin altını çiziyoruz" dedi.

ÇOCUK BAKANLIĞI KURULSUN

Avukat Mehtap Sert ise, sanık Mehmet Ali Yılmaz'ın suçunu reddetse de dosyadaki delillerle suçunun sabit görüldüğünü kaydederken, "Mertcan açısından ağırlaştırılmış müebbet, işkence suçundan her 2 çocuk için 6'şar yıl ceza aldı. Sonuçtan çok mutluyuz. Ancak ben bu konuyla ilgili şunu eklemek istiyorum; Mehmet Ali de çocukken çok şiddet görmüş, babasının şiddetine uğramış, sistematik işkence neticesinde bu hale gelmiş. Yani koruyamadığımız bir çocuk, koruyamadığımız başka bir çocuğu öldürdü. Bu durum çok vahim. Bu konuda Çocuk Bakanlığı'nın kurulması için açısından yetkililere duyuruda ve talepte bulunuyoruz" dedi.