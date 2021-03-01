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Oğlunu ensesinden bıçaklayan baba tutuklandı

01.03.2021 17:35 | Son Güncelleme:
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Oğlunu ensesinden bıçaklayan baba tutuklandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Devlet Hastanesi’nin acil servisinde pansuman görevlisi olarak çalışan Yusuf A., oğlunu ensesinden bıçakladıktan sonra teslim oldu.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Devlet Hastanesi’nin acil servisinde pansuman görevlisi olarak çalışan Yusuf A., oğlunu ensesinden bıçakladıktan sonra teslim oldu. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, olay, önceki gün Çaycuma ilçesi Miyesserler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Çaycuma Devlet Hastanesi’nin acil servisinde pansuman görevlisi olarak görev yapan Yusuf A., 16 yaşındaki oğlu O.A’yı ensesinden bıçakladı. Baba Yusuf A’nın ormanlık alanda oğlunu ensesinden bıçakladıktan sonra karakola giderek ’ben oğlumu bıçakladım’ diyerek teslim olduğu öğrenildi. Olayı üzerine harekete geçen ekipler bölgeye hareket etti. Olay yerine giden ekipler O.A’yı yerde kanlar içerisinde buldu. Ekipler ağır yaralı O.A’ya ilk müdahaleyi yaparak ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen çocuğu ise Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken baba Yusuf A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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