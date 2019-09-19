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Oğlunu icra yoluyla alan baba: Velayetleri bende, çocuklarım kavuştu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 19:04 | Son Güncelleme

'ÇOCUKLARIMI İSTİYORUM' Kırklareli'de boşanma davası süren eşi Erkan A.'nın küçük oğlu Kerem'i icra yoluyla alınan Antalya'nın Alanya ilçesinde oturan Rukiye A., oğlunun elinden alınmasının çocuk açısından çok kötü bir durum olduğunu söyledi.

Oğlunu icra yoluyla alan baba: Velayetleri bende, çocuklarım kavuştu (2)

'ÇOCUKLARIMI İSTİYORUM'
Kırklareli'de boşanma davası süren eşi Erkan A.'nın küçük oğlu Kerem'i icra yoluyla alınan Antalya'nın Alanya ilçesinde oturan Rukiye A., oğlunun elinden alınmasının çocuk açısından çok kötü bir durum olduğunu söyledi. Çocuğunun bozuk olan psikolojisini yeni düzelttiğini anlatan Rukiye A., "Çünkü uzun zamandır, 9 aydır özellikle biz çok kötü şeyler yaşadık. Babası tarafından ağabeyi kaçırıldı. 9 aydır ağabeyini görmüyordu. Babasının bana şiddetlerini, beni düşürdüğü durumların hepsine tanık, şahit oldu. Pazartesi günü de babası icra kararı çıkararak oğlumu zorla elimden aldı. Adliyeye gittiğimizde de darpla, beni kelepçeleyerek, çocuğumu sürükleyerek götürdüler. Bunun dışında ben yine Kırklareli'ne Erkan A.'ya gittim. Çocuğu yine icrayla geri alayım diye. Çünkü görüş günleri artık bendeydi. Ama çocuğu kaçırmıştı. Ağabeyine de aynı şeyi yapmıştı. Oğlumu kaçırmıştı ve bana uzun zaman göstermemişti. Çocuğu zaten doldurmuştu. Küçük oğluma da aynı şeyi yapıyor. Büyük oğlum ve küçük oğlumu Aile Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'nın bir şekilde bana göstermesini istiyorum. Yani ben çocuklarımı istiyorum" dedi.
'ÇOCUKLARINI DA SİLAH OLARAK KULLANIYOR'
Erkan A. ile aralarında ne geçerse geçsin, anne ve baba olmaları gerçeğini hiçbir şeyin değiştiremeyeceğine işaret eden Rukiye A., şunları kaydetti:
"Onun savaşı benimle. Gerçekten sağlıklı bir baba olsaydı bunu anlayabilirdi, çocuklarına bunu yaşatmazdı. Çünkü o da benim nasıl bir anne olduğumu çok çok iyi biliyor. İsteğim sadece sesimin duyulması. Ben bir öğretmenim. Özellikle zaten Kerem'in öğretmeniyim. Kerem 1. sınıfa başladı ve benim sınıfımda. Çocuğumun okulu, eğitimi yarım kaldı. Oradan Kırklareli'ne taşındı, götürüldü. Annesine karşı doldurulacak, biliyorum ben bunu. Çünkü babasının savaşı benimle olduğu için çocuklarını da silah olarak kullanıyor. Başka hiçbir amacı yok. Çocuk sevgisidir, çocuk özlemi değil ondaki. Buna bir son vermesi gerekiyor. Önce kendisinin tedavi olup, sağlam bir birey olması, psikolojisinin sağlam bir birey olması, akıllı, mantıklı ve sağlıklı düşünebilen bir birey olması gerekiyor ki böyle bir insana çocuk teslim edilsin. Bu adaletin de böyle bir babaya bildiği halde çocuk teslim etmesini kesinlikle doğru bulmuyorum. Bunun araştırılmasını istiyorum. Kesinlikle buna bir çözüm bulunmasını istiyorum. Bir anne olarak yalvarıyorum."

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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Oğlunu icra yoluyla alan baba: Velayetleri bende, çocuklarım kavuştu (2)Oğlunu icra yoluyla alan baba: Velayetleri bende, çocuklarım kavuştu (2)Oğlunu icra yoluyla alan baba: Velayetleri bende, çocuklarım kavuştu (2)

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