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Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 19:23 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde, sürekli içki içmesi nedeniyle kendisiyle tartışan lise öğrencisi oğlu Soykan Özgizler'i (18), kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Sertaç Özgizler'in (62) yargılandığı davada, mahkeme heyeti oy çokluğuyla ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Heyetteki bir hakim ise, sanığın çelişkili beyanlarını gerekçe göstererek karara muhalefet şerhi koydu.

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Olay, geçen şubat ayında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Fen Bilimleri Temel Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Soykan Özgizler, sürekli içki içen babası Sertaç Özgizler ile bu nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında da alkollü olan Sertaç Özgizler, mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç, can havliyle evden çıktı. Ancak koşarak indiği birinci katta yığılıp, kaldı. Bina sakinlerinin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, liseli gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan baba hakkında 'Çocuğunu kasten öldürmek' suçundan dava açıldı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Sertaç Özgizler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ile tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı, sanığın oğluna yönelik eyleminin olası kastla gerçekleştiğine kanaat getirerek, müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

"BENİM OĞLUM ÖLMÜŞ, BEN ZATEN BİTMİŞİM"

Bakanlık avukatı Özen de sanığın işlediği suç bakımından indirim uygulanmadan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı son sözü sorulan sanık, "Benim oğlum ölmüş, ben zaten bitmişim. Ben oğlunu çok seven bir babayım. Ben ona zarar vermedim" dedi. Sanık avukatı da tanık beyanlarının çelişkili olduğunu, müvekkilinin eyleminin ‘kasten öldürme’ suçuna değil, ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ eylemine uyduğunu öne sürdü. Ölenin, sanığın oğlu olması bakımından cezaya yer olmadığını savunarak, beraat ve tahliyesine karar verilmesi talebinde bulundu.

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"TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET"

Mahkeme heyeti, sanığın oğluna yönelik eyleminin taksirle ölüme sebebiyet verme niteliğinde olduğuna ve maktulun oğlu olması nedeniyle mağdur olduğuna kanaat getirerek ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Sanığa ruhsatsız bıçak taşıma ve bulundurma suçundan verilen 5 ay hapis ile 20 gün adli para cezası da ertelendi. Sanığın tutuklu kaldığı sürede göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

Öte yandan mahkeme heyetinde bulunan bir üye hakim, karara muhalefet şerhi koydu. Üye hakim gerekçe olarak ise sanığın duruşmalarda çelişkili ifadeler vermesini gösterdi.

(DHA)

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