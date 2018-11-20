Oğlunu kaybeden acılı babadan 'Maganda bulunsun' çağrısı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, markete giderken, bir anda yere yığılınca böbrek sancısı çektiği zannedilip, hastaneye kaldırılan; ancak yapılan kontrolde maganda kurşunuyla başından vurulduğu ortaya çıkan Ayhan Bozgeyik (32), 5 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Oğlunu toprağa veren acılı baba Mehmet Bozgeyik, 5 aydır bulunamayan magandanın yakalanarak, cezalandırılmasını istiyor. Olay, 17 Haziran'da, Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk sahibi, torna ustası Ayhan Bozgeyik, babası Mehmet Bozgeyik ve kardeşiyle birlikte alışveriş yapmak için markete giderken, bir anda yere yığıldı. Daha önce böbrek taşı düşürdüğü için sancılandığını düşünen babası ile kardeşi, sağlık ekibine haber verdi. Ayhan Bozgeyik, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan müdahalede böbreklerinde sıkıntı görünmeyen Bozgeyik'in yere düşünce kanadığı sanılan başında, röntgen çekilince mermi çekirdeği olduğu görüldü. Bunun üzerine yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ayhan Bozgeyik, 5 ay süren yaşam mücadelesini 17 Kasım günü kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ayhan Bozgeyik, Oğuzeli ilçesinin Çatalçam Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. 'SOKAKLARDA SİLAHLAR SIKILIYOR, BUNA SON VERİLSİN' Güneş Mahallesi'nde taziyeleri kabul eden ve oğlunun ölümüne sebep olan magandanın bulunmasını isteyen Mehmet Bozgeyik, "Markete gidip, alışveriş yapacaktık. Yolda oğlum bir anda yanıma düştü. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle ben bayıldı, zannettim ve ambulans çağırdım. Hastaneye götürdük, filmini çektiler. Kafasında mermi çıktı. Hastanede 5 ay yoğun bakımda yattı. Haziran ayında girdi, 17 Kasım'da vefat etti. Evli ve 2 çocuğu vardı. Ben yandım, başkaları yanmasın. Bunun için oğlumun ölümüne neden olan magandanın bulunmasını istiyorum. Hala düğünlerde, sokaklarda silahlar sıkılıyor; buna bir son verilsin" diye konuştu. Öte yandan 17 Haziran'da meydana gelen olay, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, yürüyen Ayhan Bozgeyik'in bir anda yere yığıldığı anlar ve sonrasında yaşananlar, yer aldı. Maganda kurşunuyla vurulan Ayhan Bozgeyik'in ölümüne neden olan magandanın bulunması için polis soruşturması sürüyor.

