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Oğlunu keserek ağır yaralayan babanın kan donduran ifadeleri ortaya çıktı

02.03.2021 13:20 | Son Güncelleme:
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Oğlunu keserek ağır yaralayan babanın kan donduran ifadeleri ortaya çıktı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde oğlunu ensesinden bıçaklayarak öldü diye ormanlık alana bırakan babanın kan donduran ifadeleri ortaya çıktı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde oğlunu ensesinden bıçaklayarak öldü diye ormanlık alana bırakan babanın kan donduran ifadeleri ortaya çıktı. Olay yerinde polise ekiplerinin sorularını cevaplayan cani babanın o anları anlattığı görüntüleri ortaya çıktı.
Olay geçtiğimiz hafta sonu Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Miyesserler köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre Çaycuma Devlet Hastanesi’nin acil servisinde pansumancı olarak görev yapan Yusuf A., 16 yaşındaki oğlu O.A’yı ormanlık alana getirip ensesinden bıçakladı. Baba Yusuf A.’nın oğlunu ensesinden bıçaklayarak ağır yaraladıktan hemen sonra, karakola giderek ben oğlumu öldürdüm diyerek teslim olmuştu.

“Oğlumu Rabbime kurban etmeye getirdim”
Polislerin ekip otosuna alarak olayın yaşandığı yere getirdiği baba Yusuf A., burada polislerin kendisine yönelten soruya, oğlunu Allah yolunda kurban etmek için böyle bir şey yaptığını söyledi. Kendisi için koç, oğlunu ise Allah için kurban verdiğini anlatan baba, “Oğlumu buraya Rabbime kurban etmeye getirdim. Bildiğim bu. Burayı öylesine seçtim. Olayı sabah planladım. Rabbim böyle uygun gördü bildiğim sadece bu. Bıçağı kasaptan bugün aldım. Kendime koç oğlumu Rabbime kurban ettim. Uyuşturucu madde falan kullanmıyorum. Rabbim böyle istedi. Ben bir şey bilmiyorum. En doğrusunu Rabbim bilir. Ben öldürdüm diye karakola geldim. Ben öldü biliyorum. O yüzden karakola geldim” dedi.

Oğlunu keserek ağır yaralayan babanın kan donduran ifadeleri ortaya çıktı

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