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Oğlunu kucağına alamadan kazada ölen babanın isteği yerine getirildi

21.11.2020 20:14 | Son Güncelleme:
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Oğlunu kucağına alamadan kazada ölen babanın isteği yerine getirildi

Kütahya’nın Emet ilçesinde, 29 Eylül’de oğlunun doğumundan sadece bir saat sonra geçirdiği trafik kazasında ölen 35 yaşındaki İbrahim Gürgen’in, ölmeden önce yakınlarına telefonla anlattığı isteği yerine getirildi.

Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden ve Emet ilçesine bağlı Kırgıl köyünde toprağa verilen İbrahim Gürgen’in, doğacak olan çocuğuna Beşiktaş’ın eski futbolcusu Egemen Korkmaz’ın ismini verilmesini istemiş ve yakınlarına bu durumu telefonla bildirmişti.

OĞLUNUN ADINI EGEMEN KOYDU

Eşinin ölümünde sonra 40 gün evden çıkmayan ve eşinin ani ölümünün şokunda olan gözü yaşlı eş Özlem Gürgen, kendine gelir gelmez oğlunun adını Egemen koydu.

"ANİ ÖLÜMÜ İLE YIKILDIM"

31 yaşındaki Özlem Gürgen, “İbrahim’in ani ölümü ile yıkıldım, hayata tamamen küstüm. Günlerce onun ölümüne inanamadım ve kendime gelemedim. Sanki kötü bir rüya görüyordum ve uyanınca eşim geri gelecekti. Ama maalesef bu bir rüya değil yaşadığımız acı bir gerçekti. Ne kadar matem tutsam da, üzüntümün tesellisi yok. Bundan sonra iki evladımın hayatlarını sürdürebilmeleri ve İbrahim’in hayallerini yerine getirmek için yaşayacağım. Rahmetli eşim çok iyi ve merhametli bir insandı. Olay günü beni Hastaneye yatırdıktan sonra evde yalnız kalan 8 yaşındaki kızımız Ela’yı almak için Emet’e dönerken kaza geçiriyor ve ölüyor. İlk gün bana söylemediler. Ancak içimi bir sıkıntı bastı, daraldım. Israr edince bana anlattılar. Yıkıldım, şoka girdim ve perişan oldum. Ama ne yaparsınız ki hayat devam ediyor. Çocuklarım için hayata tutunmak zorundaydım." ifadelerini kullandı.

Bebeği Egemen’in babası İbrahim’e çok benzediğini söyleyen Özlem Gürgen, ’’İbrahim’in arzuları ve hayalleri ile iki evladımızı yetiştirmek için kendimi adayacağım. Kızımızın doktor, kucağına alamadığı oğlumuzun ise futbolcu olmasını istiyordu. Bundan sonraki hayatımda, İbrahim’in isteklerini yerine getirmek için mücadele edeceğim’’ dedi. (İHA)

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