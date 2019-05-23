Oğlunu öldüren alkollü baba: “Nasıl yaralandığını hatırlamıyorum”

İzmir’de alkol aldığı için kendisiyle tartışan 18 yaşındaki oğlunu kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve 1.93 promil alkollü olduğu belirlenen baba, “Sarhoş değildim ama bıçağın Soykan’ı nasıl yaraladığını hatırlamıyorum” dedi. İzmir’in Konak ilçesinde, alkol aldığı için kendisiyle tartışan lise öğrencisi oğlu Soykan Özgizler’i (18) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Sertaç Özgizler (62), ilk kez hakim karşısına çıktı. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Sertaç Özgizler, boşandığı eşi müşteki Sibel Dalgıç ve taraf avukatları katıldı. Oğlunun ölümüne neden olan bıçağın Soykan’ın kalbine nasıl isabet ettiğini hatırlamadığını ifade eden baba Özgizler, “Annesi Sibel Dalgıç ile 2014 yılında boşandık. Oğlum benimle birlikte yaşıyordu. Annesiyle ayrıldığım dönemden sonra çok agresif olmuştu. Ben ona bu süreçte hem annelik, hem babalık yaptım. Olay günü çok garip davranıyordu. Normalden de agresif ve sinirliydi. Odasında bıçaklarla oynadığını gördüm. Sürekli bıçaklarla oynardı. Salondan odası görünüyordu. Odasına gidip bıçaklarla oynamamasını söyledim. Ayrıca otomobili otoparka neden çekmediğini sormuştum. Bıçakla oynamaya devam edince ‘Efe misin, mafya mısın?’ dedim. Soykan bana ‘Her şeye karışıyorsun, bıktım artık’ diye cevap verdi” dedi.

“Odadan bağırarak çıktı”

Oğlunu sakinleştirmek için kolunu tuttuğunu söyleyen Sertaç Özgizler, “O da benim kollarımdan tutarak yatağın üzerine çıktı. Bu sırada aramızda arbede oldu. Bıçağın yere düştüğünü gördüm. Odadan bağırarak çıktı. Nasıl yaralandığını hatırlamıyorum” diye konuştu.

Mahkeme başkanının, olaydan 1 saat sonra yapılan alkol muayenesinde 1.93 promil alkollü olduğunun saptandığını hatırlatması üzerine sanık Özgizler, “1.93 promil alkollü olabilirim. Buna rağmen sarhoş değildim ama bıçağın Soykan’ı nasıl yaraladığını hatırlamıyorum” dedi.

“Senin yüzünden oldu”

Oğlunu kaybettiği için çok üzgün olduğunu dile getiren acılı anne Sibel Dalgıç ise “Soykan çok içine kapanık bir çocuktu. Çok konuşmazdı. Olay günü babası bana mesaj atarak İstanbul’a gideceğini ve Soykan’a göz kulak olmamı söyledi. Ben de oğlumu aradım. Müsait olmadığını söyledi. Saat 23.00 gibi babası aradı. Telefonda küfürler hakaretler yağdırıp ‘Senin yüzünden oldu. Ne dertler açtın başımıza’ dedi. Ben de ne olduğunu sordum. Bana ‘bıçak’ diye karşılık verince kendimi kaybettim. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendisi sürekli alkol alırdı. Soykan da bana bu durumdan şikayetçi olduğunu anlatırdı” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.