Oğlunu öldüren baba suçunu itiraf etti, eşi 'yapmaz öyle şey' dedi

Karamürsel ilçesi Tepeköy mevkiinde, 8 Aralık 2008'de tabanca ile vurularak öldürülmüş erkek cesedi bulundu. Jandarma ekiplerince olayla ilgili yapılan incelemede cesedin, sağır ve dilsiz olan Bülent Erdem'e (30) ait olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalara rağmen, Erdem'in katili bulunamadı. 2019 yılında, dosyayı yeniden inceleyen İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Bülent Erdem'i, kiralık araçla kaza yapması nedeniyle tartıştığı babası Necmi Erdem'in öldürdüğünü ortaya çıkardı.

Polisin belirlenen adrese düzenlediği operasyonla Necmi Erdem, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Necmi Erdem, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu sanık Necmi Erdem'in yargılanmasına bugün, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Müşteki sıfatıyla ifade veren Ayhan Erdem, "Babamdan şikayetçi değilim" dedi.

'BENİM EŞİM YAPMAZ ÖYLE ŞEY'

Hayriye Erdem ise, "Eşimden şikayetçi değilim. Oğlum işitme engelliydi. Çok severdik, ama çok yaramazdı. Ben eşimin öldürdüğünü bilmiyordum. Benim eşim yapmaz öyle şey" diye konuştu.