HABER

Oğlunu öldüren baba tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 22:59 | Son Güncelleme

AYDIN’ın Koçarlı ilçesinde, tartıştığı oğlu İsa T.'yi (31) av tüfeği ile vurarak öldüren baba Orhan T.

Oğlunu öldüren baba tutuklandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Koçarlı ilçesinde, tartıştığı oğlu İsa T.'yi (31) av tüfeği ile vurarak öldüren baba Orhan T. (72), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, dün saat 09.30 sıralarında kırsal Hacıhamzalar Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Orhan T. ile oğlu İsa T. arasında, ahırdaki hayvanların bakımını yaptıkları sırada tartışma çıktı. Tartışma sırasında Orhan T., ahırdaki av tüfeğini alıp, oğlu İsa T.'ye ateş etti. İsa T. kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, İsa T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan Orhan T., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Oğlunu öldüren baba tutuklandı

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklamaİmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama
Çanakkale’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralıÇanakkale’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

Mesai saatleriyle ilgili önemli düzenleme

Mesai saatleriyle ilgili önemli düzenleme

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Kanlı pusu böyle görüntülendi! Her şeyi itiraf etti

Kanlı pusu böyle görüntülendi! Her şeyi itiraf etti

Büyük panik! 7,5 saattir yanıyor

Büyük panik! 7,5 saattir yanıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 Eylül 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

4 milyon lira bir kişiye çıktı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Lübnan Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Son dakika: HDP’li Lice Belediye Başkanı gözaltına alındı

HDP'li başkan gözaltına alındı!

Yasak bölgede kıskıvrak yakalandılar! 9 gözaltı

Yasak bölgede kıskıvrak yakalandılar! 9 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.