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Oğlunu öldüren baba tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 20:43 | Son Güncelleme

Aksaray’da iddiaya göre miras nedeniyle tartıştığı oğlunu vurarak öldüren baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, dün saat 20.00 sıralarında Bahçeli Mahallesi 3720 Sokak’ta meydana geldi.

Aksaray’da iddiaya göre miras nedeniyle tartıştığı oğlunu vurarak öldüren baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Bahçeli Mahallesi 3720 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.E. (72) otomobiliyle oğlu Mehmet Er’in (48) evine geldi. Evde bulunan oğlu ile iddiaya göre miras yüzünden tartışmaya başlayan baba, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine belinden çıkardığı tabancayla oğluna ateş etti. Başından vurulan Mehmet Er kanlar içinde yere yığıldı. Oğlunu vuran baba ise olayın ardından 68 EN 575 plakalı otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıyı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli babanın peşine düşen polis ekipleri, R.E.’yi Nevşehir kara yolunda seyir halindeyken takibe aldı. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan R.E., Aksaray-Nevşehir kara yolunun 3. kilometresinde önünde seyreden kamyona arkadan çarpınca yakalandı. Kazada yara almayan baba R.E. gözaltına alınırken, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından bugün hakim karşısına çıkarılan baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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