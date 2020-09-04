Oğlunu öldüren baba tutuklandı

Kastamonu’da evde bulundukları sırada tartıştığı oğlunu öldüren baba, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi’nde Kazım Karabekir Caddesi üzerine bulanan bir apartmanda baba S.B. ile oğlu Selçuk Baltacıoğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba S.B., eline geçirdiği bıçakla oğlu Selçuk Baltacıoğlu’nu bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan baba S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. S.B., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

