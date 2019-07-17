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Oğlunu öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 12:42 | Son Güncelleme

Adana'da oğlunu tartışma sırasında tabancayla öldürdüğü, bir arkadaşını da yaraladığı iddia edilen babaya müebbet ve 9 yıl hapis cezası verildi

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen oğlunu tartışma sırasında tabancayla öldürdüğü, bir arkadaşını da yaraladığı iddia edilen baba müebbet ve 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Oğlunu öldürdüğü iddiasından sonra sahte kimlik ve pasaportla Gürcistan’a giriş yaparken yakalanıp Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün girişimleri sonucu Türkiye'ye iade edilen tutuklu sanık baba Yusuf Ü. ile müşteki konumundaki eşi Halime Ü. ve avukatlar, Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Müşteki Halime Ü, eşinden şikayetçi olmadığını, oğlunun uyuşturucu kullandığını ve hayatı kendilerine "zindan" ettiğini ileri sürerek, "Oğlumu tedavi ettirmek istedik, bize 'Benim kurtuluşum yok. Bu illet beni öldürecek.' dedi. Oğlum pimi çekilmiş bomba gibiydi." ifadesini kullandı.

Sanık baba Yusuf Ü. de oğlunu istemeyerek öldürdüğünü, çok pişman olduğunu anlatarak, "Ben kendisine doğru yolu göstermeme rağmen bana da küfrediyordu. Aramızda tartışma çıktı. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Keşke ben ölseydim." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, Yusuf Ü'ye cinayetten ağırlaştırılmış müebbet, oğlunun arkadaşı Veysel A'yı yaralamaktan 6 yıl, ruhsatsız silah bulundurmaktan 2 yıl ve silahla ateş ederek tehlike oluşturmaktan da 1 yıl hapis cezası verdi.

- Olayın geçmişi

Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde, 11 Eylül 2014'te Yusuf Ü, oğlu Burak Ü'yü aralarında çıkan tartışma sırasında öldürmüş, oğlunun arkadaşı Veysel A'yı da yaraladıktan sonra Gürcistan'a kaçmak istemişti.

Sahte kimlik ve pasaportla Gürcistan'a giriş yaparken yakalanan Yusuf Ü. hakkında Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün girişimleri sonucu baba Yusuf Ü. Türkiye'ye iade edilmiş ve tutuklanmıştı.

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