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Oğlunu öldüren babaya müebbet talebi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 09:21 | Son Güncelleme

Bursa’da oğlunu öldürdüğü iddia edilen babanın müebbet hapsi isteniyor.Orhangazi ilçesinde 18 Ağustos Cumartesi akşamı, çalıştığı kafeteryadan gece yarısı evine geldiğinde, babası Ruhi T.

Oğlunu öldüren babaya müebbet talebi

Bursa’da oğlunu öldürdüğü iddia edilen babanın müebbet hapsi isteniyor.
Orhangazi ilçesinde 18 Ağustos Cumartesi akşamı, çalıştığı kafeteryadan gece yarısı evine geldiğinde, babası Ruhi T. (55) ile annesi Nagihan T.’nin kavgasına şahit olan 19 yaşındaki Muhammet Can T., onları ayırmak istedi. Babasının elindeki bıçağın boğazına gelmesi sonucu ağır yaralanan Can, 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Olaydan sonra baba Ruhi T. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hakkında ’alt ya da üst soydan yakın akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. Daha önceki savunmalarını tekrarlayan Ruhi T., "Aramızda boğuşma olmadı. Bıçağı kaçırırken oğlumun hamlesi üzerine boğazında bir çizik oluştu. Ben bıçağı savurmadım" dedi.

Savcı müebbet talep etti
Duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, toplanan deliller, sanık ile müşteki Nagihan T.’nin ve dinlenen şahit ifadeleri üzerine cinayetin muhtemel kasıt altında işlendiği iddiasıyla müebbet hapis cezası talep etti. Sanık avukatı, savunma için süre talep etmesi üzerine, mahkeme heyeti, Ruhi T.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eylül ayına erteledi.

Oğlunu öldüren babaya müebbet talebi

Oğlunu öldüren babaya müebbet talebi

Oğlunu öldüren babaya müebbet talebi

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