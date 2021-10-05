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  4. Oğlunu öldüren sanığa 17 yıl ceza verilince gözyaşlarına boğuldu

Oğlunu öldüren sanığa 17 yıl ceza verilince gözyaşlarına boğuldu

05.10.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşını silahla öldüren sanığa haksız tahrik indirimi uygulanarak, 17 yıl hapis cezası verildi. Ölen gencin annesi ise sanığa verilen cezayı az bularak, gözyaşları içinde isyan etti.

Oğlunu öldüren sanığa 17 yıl ceza verilince gözyaşlarına boğuldu

Olay, 22 Ekim 2020 tarihinde akşam saatlerinde Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunan Yıldıray Arslan ve Burak Şahin İren arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yıldıray Arslan yanında bulunduğu silahına sarıldı. Boğuşmada silahtan çıkan kurşunla yaralanan Burak Şahin İren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNENİN GÖZYAŞLARI

’Kasten öldürme’ suçundan yargılanan Yıldıray Arslan’ın Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, Burak Şahin İren’in annesi Firdevs A. ve tutuklu sanık Yıldıray Arslan katıldı.

CEZAYA İSYAN ETTİ

Duruşmada son sözleri sorulan Yıldırım Arslan, suçsuz olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti ise sanık Yıldıray Arslan’ın suçu haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek, 17 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Duruşma salonunda cezayı az bularak gözyaşlarına boğulan Burak Şahin İren’in annesi Firdevs A., verilen cezaya isyan etti. (DHA)

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cinayet Kocaeli
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