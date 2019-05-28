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Oğlunu öldürmekle suçlanan kocasının en ağır cezayı almasını istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 14:21 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, eşi Bilal Turgay tarafından ilk evliliğinden olan 3 yaşındaki oğlu dövülerek öldürülen Ayşe Turgay, 1,5 aylık bebeğiyle baba evine sığındı.

Oğlunu öldürmekle suçlanan kocasının en ağır cezayı almasını istedi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, eşi Bilal Turgay tarafından ilk evliliğinden olan 3 yaşındaki oğlu dövülerek öldürülen Ayşe Turgay, 1,5 aylık bebeğiyle baba evine sığındı.
Gözü yaşlı anne, "Bir oğlumu toprağa verdim, diğer oğluma iyi bakabilmek için her şeyi yapacağım. Bilal Turgay'a inşallah en ağır ceza verilir" dedi.
Tepecik semtinde Pazar günü meydana gelen olay, iddialara göre şöyle gelişti:
İşsiz olduğu öğrenilen Bilal Turgay, eşi Ayşe Turgay ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Bilal Turgay, eşini dövdü. Bilal Turgay, yan odaya geçip, sesler üzerine korkup ağlayan, Ayşe Turgay'ın ilk evliliğinden olan Abdülkadir Doğan'ı da dövmeye başladı. Can havliyle kendini dışarı atan Ayşe Turgay, kayınvalidesinin evine koştup, yardım istedi. Ayşe Turgay, kayınvalidesi ve yakınlarıyla birlikte geri geldiğinde oğlunu hareketsiz yerde yatarken buldu.
İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne göötürülen ve kalbinin durduğu belirlenen küçük çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Abdülkadir Doğan'ın vücudunda ve yüzünün çeşitli yerlerinde morluklar olduğu belirlendi.
ÖNCE 'MOTOSİKLET ÇARPTI' DEDİ
Olayın ardından Bilal Turgay, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Turgay ilk ifadesinde, eşinin evden çıkarken kapıyı açık bıraktığını, Abdülkadir Doğan'ın da sokağa çıktığını ve motosiklet çarpması nedeniyle yaralandığını iddia etti. Daha sonra ise çocuğu dövdüğünü itiraf etti. Emniyetteki sorgusunun ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Bilal Turgay, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Küçük Abdülkadir Doğan ise Basmane Çorakkapı Camisi'nde düzenlenen törenle, yakınlarının gözyaşı içinde Uzundere TOKİ Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'İNŞALLAH EN AĞIR CEZA VERİLİR'
Bilal Turgay'dan 1,5 aylık bebeği olan Ayşe Turgay, babasının İkiçeşmelik semtindeki evine sığındı. Abdülkadir Doğan'ın babasının halen başka bir suçtan dolayı cezaevinde bulunduğunu ifade eden Ayşe Turgay, "Çok üzgünüm, içim yanıyor. Allah onu cezasız bırakmasın. Benim canım yanıyor, onun da canı yansın. Bir oğlumu toprağa verdim, diğer oğluma iyi bakabilmek için her şeyi yapacağım. Bilal Turgay'a en ağır ceza verilsin. Üç yaşındaki çocuktan ne istedi? Her gün beni dövüyordu, benim her gün gözlerim mordu" dedi.
Bilal Turgay'dan daha önce de şiddet gördüğünü ve şikayetçi olduğunu anlatan Ayşe Turgay, kayınpederinin araya girip, oğlunu affetmesini istemesi üzerine şikayetlerini geri çektiğini söyledi.

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Oğlunu öldürmekle suçlanan kocasının en ağır cezayı almasını istediOğlunu öldürmekle suçlanan kocasının en ağır cezayı almasını istediOğlunu öldürmekle suçlanan kocasının en ağır cezayı almasını istedi

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