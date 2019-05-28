Oğlunu öldürmekle suçlanan kocasının en ağır cezayı almasını istedi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, eşi Bilal Turgay tarafından ilk evliliğinden olan 3 yaşındaki oğlu dövülerek öldürülen Ayşe Turgay, 1,5 aylık bebeğiyle baba evine sığındı.

Gözü yaşlı anne, "Bir oğlumu toprağa verdim, diğer oğluma iyi bakabilmek için her şeyi yapacağım. Bilal Turgay'a inşallah en ağır ceza verilir" dedi.

Tepecik semtinde Pazar günü meydana gelen olay, iddialara göre şöyle gelişti:

İşsiz olduğu öğrenilen Bilal Turgay, eşi Ayşe Turgay ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Bilal Turgay, eşini dövdü. Bilal Turgay, yan odaya geçip, sesler üzerine korkup ağlayan, Ayşe Turgay'ın ilk evliliğinden olan Abdülkadir Doğan'ı da dövmeye başladı. Can havliyle kendini dışarı atan Ayşe Turgay, kayınvalidesinin evine koştup, yardım istedi. Ayşe Turgay, kayınvalidesi ve yakınlarıyla birlikte geri geldiğinde oğlunu hareketsiz yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne göötürülen ve kalbinin durduğu belirlenen küçük çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Abdülkadir Doğan'ın vücudunda ve yüzünün çeşitli yerlerinde morluklar olduğu belirlendi.