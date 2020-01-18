HABER
  4. Oğlunu öldürüp, intihar etmişti! Korkunç olayda yeni detay

Oğlunu öldürüp, intihar etmişti! Korkunç olayda yeni detay

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

Tokat'ta 10 yaşındaki oğlu Kayra'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini asarak intihar eden anaokulu öğretmeni Tuğba Uzun’un (37), takdir belgesi alan oğlunun karne törenine katıldıktan sonra eşi Mustafa Uzun’u telefonla arayıp, "Evde temizlik yapacağım saat 21.00’den sonra gel" dediği ortaya çıktı.

Olay, dün Beybağı Mahallesi Fatih Camisi karşısında bulunan lojmanda meydana geldi. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde mühendis olarak görev yapan Mustafa Uzun, saat 21.30 sıralarında eve geldi. Zile bastı ancak kapıyı açan olmadı. Eşine telefonla da ulaşamayınca çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla içeri giren Mustafa Uzun, eşini mutfakta doğal gaz borusunu asılı halde, özel bir okulda 4'üncü sınıf öğrencisi olan oğlu Kayra'yı da yatak odasında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme sonrasında cesetler, Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EŞİNE ‘EVE GEÇ GEL’ DEMİŞ

Daha önce kentteki 23 Nisan Anaokulu’nda öğretmen olarak görev yapan Tuğba Uzun'un, 3 ay önce Tokat Devlet Hastanesi Anaokulu’na Müdür Yardımcısı Vekili olarak atandığı öğrenildi. Anksiyete bozukluğu için ilaç tedavisi gördüğü bildirilen Tuğba Uzun'un dün karne töreni için oğlu Kayra’nın okuluna gittiği, karnesini alan oğlunu alıp, eve geldiği, eşi Mustafa Uzun’u telefonla arayarak, "Evde temizlik yapacağım saat 21.00’dan sonra gel" dediği öğrenildi.

12 YERİNDEN BIÇAKLADIKTAN SONRA KENDİNİ ASTI

Yapılan araştırmalar sonunda anne Tuğba Uzun'un, oğlu Kayra’yı ekmek bıçağı ile 12 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini astığı belirlendi.

Okulda başarılı bir öğrenci olan Kayra'nın karnesiyle birlikte takdir belgesi aldığı bildirildi. Tokat Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri devam eden anne ve oğlunun yarın Sivas’ta toprağa verileceği kaydedildi. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAylar sonra ortaya çıktı!Aylar sonra ortaya çıktı!
Güleda'nın adı, evinin bulunduğu sokakta yaşayacakGüleda'nın adı, evinin bulunduğu sokakta yaşayacak
Kocaeli'de 'Karfest'te eğlenceKocaeli'de 'Karfest'te eğlence
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tokat kayra Mustafa Uzun intihar

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

İtalya'dan flaş Türkiye ve Libya açıklaması

İtalya'dan flaş Türkiye ve Libya açıklaması

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aksaray'da kuzenlerin kavgası kanlı bitti:!

Kuzenlerin kavgası kanlı bitti:!

İstiklal Caddesi’nde atlı polislerin geçidi turistlerden büyük ilgi gördü

İstiklal Caddesi'nde onları gören telefona sarıldı

Tatilciler akın etti, kayak merkezi doldu taştı

Tatilciler akın etti, kayak merkezi doldu taştı

Son dakika... Seyir halindeki metrobüste yangın! Seferler aksıyor

Metrobüste panik anları! Dumanlar yükseldi

Kazaya yardım etmek için durup araçtan inenlere otomobil çarptı: 3’ü ağır 9 yaralı

Kazaya yardım için duranlara araç çarptı! Çok sayıda yaralı

Kameradaki kişinin kayıp Gülistan Doku olduğu netleşti

Kameradaki kişinin kayıp Gülistan Doku olduğu netleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.