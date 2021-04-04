Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömmüştü! Annesine tecavüz etti iddiası kan dondurdu

Jandarma ekipleri, Karadere köyünde yaşayan Aydın Zengin'in, 20 Aralık'tan bu yana kayıp olduğunu ve ailesinin herhangi bir ihbar ve başvuruda bulunmadığını tespit etti. Sait Zengin'in oğlunun Manisa'nın Soma ilçesine bulunan maden ocaklarına çalışmaya gittiğini söylemesinin ardından yapılan araştırmada Aydın Zengin'e ulaşılamadı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Aydın Zengin'in öldürülmüş olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine baba Sait Zengin'in ifadesine başvuruldu. İfadesinde oğlunu öldürdüğünü söyleyen Sait Zengin, cesedini de ormanlık alanda birlikte açtıkları su kuyusuna gömdüğünü anlattı. Savcının gözetiminde Sait Zengin ile ormanlık alana giden jandarma, bölgede arama çalışması yaptı. İş makinesiyle kazılan su kuyusundan Aydın Zengin'in cesedine ulaşıldı. Aydın Zengin'in cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sait Zengin ise işlemler için jandarma karakoluna götürüldü.

'EŞİME TECAVÜZ ETTİ, AÇTIĞIMIZ SU KUYUSUNA GÖMDÜM'

Sait Zengin'in cinayeti tek başına işlememiş olabileceğini düşünen savcılık, cinayet ile ilgili üvey anne Ü.Z., Sait Zengin'in bir arkadaşı ile Çanakkale'de yaşayan diğer oğlu A.Z.'yi gözaltına aldı. 4 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.