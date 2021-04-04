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Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömmüştü! Annesine tecavüz etti iddiası kan dondurdu

04.04.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta 32 yaşındaki oğlunu öldürerek gömdüğü ortaya çıkan Sait Zengin'in ifadesi ortaya çıktı. 02 Aralık'tan beri kayıp olan oğluna su kuyusunda çıkan tartışmada tüfeğini doğrulttuğunu ve boğuşma sırasında tüfeğin ateş aldığını söyleyen 55 yaşındaki baba, skandal bir iddia ortaya attı. Zengin, oğlunun üvey annesine tecavüz ettiğini iddia etti. İddia sonrası cinayetle ilgili olarak Ü.Z., Sait Zengin'in diğer oğlu A.Z. ve bir arkadaşı gözaltına alındı.

Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömmüştü! Annesine tecavüz etti iddiası kan dondurdu

Jandarma ekipleri, Karadere köyünde yaşayan Aydın Zengin'in, 20 Aralık'tan bu yana kayıp olduğunu ve ailesinin herhangi bir ihbar ve başvuruda bulunmadığını tespit etti. Sait Zengin'in oğlunun Manisa'nın Soma ilçesine bulunan maden ocaklarına çalışmaya gittiğini söylemesinin ardından yapılan araştırmada Aydın Zengin'e ulaşılamadı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Aydın Zengin'in öldürülmüş olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine baba Sait Zengin'in ifadesine başvuruldu. İfadesinde oğlunu öldürdüğünü söyleyen Sait Zengin, cesedini de ormanlık alanda birlikte açtıkları su kuyusuna gömdüğünü anlattı. Savcının gözetiminde Sait Zengin ile ormanlık alana giden jandarma, bölgede arama çalışması yaptı. İş makinesiyle kazılan su kuyusundan Aydın Zengin'in cesedine ulaşıldı. Aydın Zengin'in cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sait Zengin ise işlemler için jandarma karakoluna götürüldü.

'EŞİME TECAVÜZ ETTİ, AÇTIĞIMIZ SU KUYUSUNA GÖMDÜM'

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Sait Zengin'in cinayeti tek başına işlememiş olabileceğini düşünen savcılık, cinayet ile ilgili üvey anne Ü.Z., Sait Zengin'in bir arkadaşı ile Çanakkale'de yaşayan diğer oğlu A.Z.'yi gözaltına aldı. 4 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Sait Zengin'in ilk ifadesinde, cinayeti kendisinin işlediğini söylediği, oğlunun sürekli suç işleyen ve sorunlar çıkaran bir kişi olduğunu anlattığı, oğlunun üvey annesi olan eşi Ü.Z.'ye tecavüz ettiğini iddia ettiği öğrenildi. Olay günü ise ormanlık alana su kuyusu açmak için gittiklerini anlatan Sait Zengin, kuyu içindeyken çalışmayla ilgili aralarında tartışma çıktığını ve oğlunun tüfeği kendisine doğrulttuğunu, çıkan boğuşmada tüfeğin ateş almasıyla oğlunun vurularak öldüğünü ileri sürdü. Sait Zengin, korktuğu için oğlu hakkında kayıp ihbarında da bulunmadığını ve cesedini açtıkları su kuyusuna gömdüğünü belirtti.

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DHA

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tecavüz Zonguldak

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