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Oğlunu silahla öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 00:16 | Son Güncelleme

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada, bir kişi oğlunu silahla vurarak öldürdü

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, oğlunu silahla vurarak öldürdü.

İddiaya göre, emekli polis memuru Ahmet A. ve oğlu Mert A. arasında, İshaklı Mahallesi'nde bulunan evlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet A, oğlu Mert A'ya tabanca ile ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mert A'yı Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Karnından ve elinden yaralanan Mert A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yürüme güçlüğü çektiği belirtilen ve tekerlekli sandalye kullanan Ahmet A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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baba-oğul Bafra öldürdü silahla

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