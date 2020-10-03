HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Oğlunu silahlı ağır yaralayan baba 3 ay önce de vurmuş

Oğlunu silahlı ağır yaralayan baba 3 ay önce de vurmuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 15:21 | Son Güncelleme

Samsun’da oğlunu tabancayla vurarak yaralayan baba, adliyeye sevk edildi.

Oğlunu silahlı ağır yaralayan baba 3 ay önce de vurmuş

Samsun’da oğlunu tabancayla vurarak yaralayan baba, adliyeye sevk edildi. Babanın oğlunu yaklaşık 3 ay önce de tabancayla 4 yerinden vurarak yaraladığı ortaya çıktı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde dün saat 19.00 sıralarında bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B.(70) adlı baba kahvehanede oğlu N.B.’ye (44) tabancayla ateş açarak başından, kolundan ve karnından yaraladı. Ağır yaralanan N.B. Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
K.B.’nin yine aynı mahallede 3 Temmuz’da da oğlu N.B.’yi yine tabancayla ateş açıp bu kez her iki bacağının 4 yerinden vurarak yaraladığı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortay çıktı.
Dün olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan K.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazarda tanesi 10 TL! Avokado, hırsızların hedefi olduPazarda tanesi 10 TL! Avokado, hırsızların hedefi oldu
Korkunç olay! İlkel teleferiğin halatına takılıp 25 metreden düşerek öldüKorkunç olay! İlkel teleferiğin halatına takılıp 25 metreden düşerek öldü
Hangi Akıllı Saat Daha Sağlıklı Yapar?Hangi Akıllı Saat Daha Sağlıklı Yapar?
En Çok Okunan Haberler
Büyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldik
Büyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldik
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Ermenistan, Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeyi bombaladı
Ermenistan, Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeyi bombaladı
Rize'de korkunç olay! İlkel teleferiğin halatına takılıp 25 metreden düşerek öldü
Korkunç olay! İlkel teleferiğin halatına takılıp 25 metreden düşerek öldü
Motosiklet hırsızları neye uğradığını şaşırdı! Genç kız pencereden atlayıp önlerini kesti
Genç kız pencereden atlayıp böyle önlerine çıktı
Siyaset dünyasının acı kaybı: Eski Bakan Zeki Ergezen son yolculuğuna uğurlandı
Siyaset dünyasının acı kaybı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör bölgeleri ya temizlenir ya da biz gider kendimiz yaparız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör bölgeleri ya temizlenir ya da biz gider kendimiz yaparız
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.