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Oğlunu terörden kurtarmıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 12:37 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, dağa kaçırılan oğluna, HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylemle kavuşan anne Hacire Akar ile görüştü - Güzeloğlu: - "Hiçbir annenin çocuğunun terör örgütünce kaçırılmasına fırsat vermeyeceğiz. Gereken tedbirleri alıyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, dağa kaçırılan oğluna, HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylemle kavuşan anne Hacire Akar ile görüştü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, Diyarbakır'da dağa kaçırılan oğluna, HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylemle kavuşan anne Hacire Akar ile Polisevi'nde görüştü.

Ziyarette, Güzeloğlu ve eşi, Akar ile sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Hain terör örgütünün genç, çocuk, kadın ayrımı yapmadan masumları hedef aldığını belirten Güzeloğlu, bir annenin yürekleri dağlayan feryadına hep birlikte şahit olduklarını söyledi.

Hacire Akar'ın terör örgütünün kaçırdığı çocuğuna kavuştuğunu ve acısının son bulduğunu anlatan Güzeloğlu, hem Valilik hem de Büyükşehir Belediyesinin imkanlarını kullanarak bu çocuklara sahip çıkacaklarını bildirdi.

Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Hiçbir annenin çocuğunun terör örgütünce kaçırılmasına fırsat vermeyeceğiz. Gereken tedbirleri alıyoruz. Üzerimize tüm düşen sorumlulukları yerine getirerek çocuklarımızın terör örgütünce kaçırılmasını engelleyeceğiz. Hacire annemiz ile duygu dolu yaptığımız sohbette, tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını belirttik. Güçlü devletimiz, her zaman vatandaşının yanındadır. Biz masum çocuklarımızı, gençlerimizi koruyacağız. Onların terör örgütünün hain emellerine alet olmasına fırsat vermeyeceğiz. Annelerin gözyaşı akmasın diye mücadelemiz sürecek."

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