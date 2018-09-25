Oğlunu uyurken, eşini yemek yaparken öldürmüş

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, Bekir Avcı'nın (66), uyurken öldürdüğü oğlu ile yemek yaparken öldürdüğü eşi gözyaşları arasında toprağa verildi. İlk eşi ve oğlunu öldürdükten sonra afla serbest kalan Avcı'nın daha sonra teyzesinin oğlunu öldürüp yeniden girdiği cezaevinde akli dengesi bozuk raporu alarak tahliye olduğu belirlendi. Sabaha karşı bir başka akrabasını öldürmek amacıyla köye gelen Avcı, jandarmayla girdiği çatışmada vurularak yakalandı. Günlük işlerde çalışarak geçimini sağlayan Bekir Avcı, 1971 yılında eşi Fatma ile oğlu Mustafa'yı tabancayla öldürdü. Cezaevine giren Avcı, 1974 yılında çıkarılan genel af ile salıverildi. Cezaevinden çıktıktan sonra ikinci kez evlilik yapan ve ardından ayrılan Bekir Avcı, 1991 yılında bu kez teyzesinin oğlu Mustafa Avcı'yı tabancayla öldürerek cezaevine girdi. 2 yıl cezaevinde kalan Avcı, daha sonra akli dengesinin yerinde olmadığına yönelik rapor ile serbest kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra Bekir Avcı bu kez Emine Orki ile dini nikah kıyarak beraber yaşamaya başladı. Kilitli parke taşı döşeme işi yaparak geçimini sağlayan Bekir Avcı, dün öğle saatlerinde Güzelyurt köyündeki evinde ilk olarak Sivil Havacılık Bölümü eğitimi için Iğdır'a gidecek olan ve uyuyan oğlu Enes'i (19), ardından mutfakta yemek yapan dini nikahlı eşi Emine Orki'yi (56) tabancayla vurarak öldürdü. Çifte cinayetin ardından Bekir Avcı kayıplara karışırken, tabanca sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen jandarma anne ve oğlun cansız bedenine ulaştı. YENİDEN CİNAYET İŞLEMEK İÇİN GELDİ, VURULARAK YAKALANDI Olayın ardından köyde geniş önlem alan jandarma, kaçan Bekir Avcı'nın yakalanması için çalışma başlattı. Gidebileceği adreslerde bulunamayan Bekir Avcı'nın sinyal alınan cep telefonu ise boş arazide bulundu. Jandarmanın drone ile sürekli görüntü alarak izine ulaşmaya çalıştığı Bekir Avcı, sabaha karşı bu kez bir başka akrabasını öldürmek için yeniden köye geldi. Köy sakinlerinin bir ahıra girerken fark etmesiyle jandarma ekiplerinin 'teslim ol' çağrısında bulunduğu Bekir Avcı, tabancayla ateş açtı. Çıkan kısa süreli çatışmanın ardından Bekir Avcı, bacağından vurularak yakalandı. Yakalanmasının ardından köylülerin linç etmeye kalktığı Bekir Avcı, jandarma tarafından güçlükle ambulansa taşındı ve tedavi için hastaneye gönderildi. ANNE VE OĞUL YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Emine Orki ile üniversiteye gitmeye hazırlanırken babasının tabancasından çıkan kurşunlarla hayata veda eden Enes Avcı'nın cenazeleri otopsilerinin ardından hastane morgundan alınarak Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi. Anne ve oğlu burada kılınan cenaze namazlarının ardından yan yana kazılan mezarlara gözyaşları arasında defnedildi. KÖY SAKİNLERİ: İDAM EDİLSİN 2'si eşi, 2'si oğlu biri de kuzeni olmak üzere bugüne kadar 5 kişiyi öldüren Bekir Avcı'nın yakınları ve Güzelyurt köyü sakinleri de duruma isyan etti. Bekir Avcı'nın kıskanç bir yapısı olduğunu ve eşinin kimseyle görüşmesine izin vermediğini anlatan yakınları, yakalanmaması halinde birçok kişiyi daha öldüreceğini düşündüklerini ve idam edilerek bundan sonra başkalarının hayatına kast etmesinin engellenmesini istedi.



PARTNER Metroya böyle binince