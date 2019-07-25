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Oğlunu ve karısını kurşuna dizen baba tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 19:12 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde eşi ve oğlunu silahla vurarak öldüren adam tutuklandı.Olay önceki gece Lapseki ilçesindeki Bizimkiler Sitesi F Blok’ta meydana geldi.

Oğlunu ve karısını kurşuna dizen baba tutuklandı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde eşi ve oğlunu silahla vurarak öldüren adam tutuklandı.
Olay önceki gece Lapseki ilçesindeki Bizimkiler Sitesi F Blok’ta meydana geldi. Akşam saatlerinde eşiyle tartışan Nevzat Aydoğdu (49), cinnet geçirdi. Öfkeli adam, silahını alarak eşi Fatma Aydoğdu’yu (40) 4 el, oğlu Enis Aydoğdu’yu (20) ise 1 el silahla ateş ederek öldürdü. Çiftin diğer iki kızı ise köpek gezdirmeye çıktıkları için şans eseri cinayet anına şahit olmadı. Olay sonrası polis ekiplerine teslim olan zanlı, bugün hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oğlunu ve karısını kurşuna dizen baba tutuklandı

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