HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Oğlunu vuran baba tutuklandı

Oğlunu vuran baba tutuklandı

06.12.2020 10:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da kendisine küfür ettiği için oğlunu pompalı tüfekle vuran baba tutuklandı.Edinilen bilgiye göre olay, 2 Aralık günü saat 22.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da kendisine küfür ettiği için oğlunu pompalı tüfekle vuran baba tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, 2 Aralık günü saat 22.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, baba Murat B. ve oğlu İmam B. kendisine küfür ettiği için sokak ortasında tartıştı. İkinci katta oturdukları daireye çıkan İmam B., evin penceresinden aşağıda bulunan babasına küfür etmeye devam etti. Bunun üzerine baba Murat B. pompalı tüfekle 5 el evine doğru ateş açıp olay yerinden kaçtı. İmam B. kanlar içerisinde yere yığıldı.
Çevredeki vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İmam B.’nin yakınları sağlık ekiplerini beklemeden kendi imkanlarıyla yaralı genci Adana Şehir Hastanesine götürdü.
Bu arada, olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri geldi. Polis, babanın yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede baba gözaltına alındı.
Emniyete götürülen babanın ifadesinde oğlunu kendisine küfür ettiği için vurduğunu söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Murat B. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Oğlu İmam B.’nin ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Yerli aşıda sevindiren gelişme! 15 Aralık'ta başlayacakYerli aşıda sevindiren gelişme! 15 Aralık'ta başlayacak
Şehirler arası seyahat yasağı var mı?Şehirler arası seyahat yasağı var mı?

En Çok Okunan Haberler

Şüpheli yakınlarıyla polis arasında arbede: 2 polis yaralı

Şüpheli yakınlarıyla polis arasında arbede: 2 polis yaralı

KADES'ten yaptığı ihbar sayesinde kurtuldu

KADES'ten yaptığı ihbar sayesinde kurtuldu

Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Yeniden gündemde! Askerdeyken terk edince...

Yeniden gündemde! Askerdeyken terk edince...

Korkutan keşif! Yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Korkutan keşif! Yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Akşener seçim beklediği tarihi açıkladı

Akşener seçim beklediği tarihi açıkladı

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Diğer Haberler

Yerli aşıda Faz 2 çalışmaları 15 Aralık'tan sonra başlayacak

Yerli aşıda sevindiren gelişme! 15 Aralık'ta başlayacak

Sokağa çıkma yasağında dikkat çeken görüntü!

Sokağa çıkma yasağında dikkat çeken görüntü!

İstanbul Sefaköy'de TOMA devrildi

Sefaköy'de TOMA devrildi! Ekipler bölgede

Kentte sıkı denetim! Nüfusun yüzde 70'i karantinada

Kentte sıkı denetim! Nüfusun yüzde 70'i karantinada

Kayseri'de hareketli dakikalar! İki kardeş gözaltına alındı

Kayseri'de hareketli dakikalar!

Kazan dairesinde başlayan yangında alevler eve sıçradı

Korkutan yangın! Alevler eve sıçradı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.