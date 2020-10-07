HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Oğlunu zincirle bağlamıştı, o baba serbest kaldı

Oğlunu zincirle bağlamıştı, o baba serbest kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 20:32 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında ayaklarından zincirlenmiş halde alevler arasından kurtulan 11 yaşındaki E.B., tedavi sürecinin ardından yanan evde olayı anlattı.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında ayaklarından zincirlenmiş halde alevler arasından kurtulan 11 yaşındaki E.B., tedavi sürecinin ardından yanan evde olayı anlattı. Babasının kendisini çok yaramaz olduğu için zincirlediğini söyleyen E.B., "Yangın esnasında bağlı olduğum için neden alevlerin yükseldiğini görmedim. İtfaiye ekipleri beni kurtardı" dedi.
Bursa’nın Yenişehir ilçesi Tabakhane Mahallesi’nde çıkan ev yangınında ortaya çıkan dramın ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye yetkilileri yanan odada zincirle bağlı küçük bir çocuk görünce şoke olmuş, vatandaşların da yardımı ile balta ile kesilen zincirden kurtulan çocuk yangını hafif sıyrıklarla atlatmıştı. Evleri yanan aileye Yenişehir’de TOKİ sosyal konutlarından geçici olarak bir ev tahsis edilirken, evin eşyaları da Kaymakam Suat Seyitoğlu ve Belediye Başkanı Davut Aydın tarafından verildi. Küle dönen eve gelen aile bireyleri, kullanılabilecek eşya olup olmadığını kontrol etti. Yangının olduğu gün ailenin kahvaltı yaptığı, yangının da elektrik kontağından çıktığı belirtildi. Sağ ayağındaki yanık sebebiyle hastanede tedavi edilen E.B. de, anne ve ablalarıyla yangında küle dönen evlerine geldi.
Evinde ailesi tarafından zincirle bağlanan 11 yaşındaki E.B., yaşadığı anları korku dolu gözlerle anlatarak, "Babam beni yaramaz olduğum için bağlıyordu. ’Kimseye zarar vermeyeyim’ diye böyle bir yola başvuruyordu. Ben yangın esnasında bağlı olduğum için neden alevlerin yükseldiğini görmedim. İtfaiye ekipleri beni kurtardı" dedi.
6 çocuğun en küçüğü olan oğlu E.B.’nin çok yaramaz olduğunu belirten anne Hüsna Bilir, "Ben yangın esnasında pazara gitmiştim. Babası onu çok yaramaz olduğu için semt pazarının kurulduğu günler ayağından zincirle bağlıyordu. Yani sadece salı günleri. Ben geldiğimde evi o şekilde gördüm. Böyle olmasını kimse istemezdi" şeklinde konuştu.
E.B.’nin ablası Zeynep Bilir ise, "Kardeşimin eline telefonu vermiştik. Babam 15 dakikalığına bağladı. Hep bağlamıyor. Dün semt pazarı olduğu için babam bağlamıştı. Annem işten geldi. Çayı demleyip yemeğimizi yapmıştık. Gidip geleyim de sonra çayımızı içelim dedi. Dışarı kaçmıyordu. Semt pazarı olduğu için dışarı çıkmaması için bağlamıştık. Kardeşimi dışarı çıkardıklarında evin çatısı çöktü. Biz de kendimizi dışarı attık" şeklinde konuştu.
Aile kaymakamlığın verdiği eve taşınırken, belediye ve kaymakamlık yardımıyla eşya temin edildi. Aile fertleri yetkililere teşekkür ederken, işsiz olan baba Mehmet Bilir emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Baba Mehmet Bilir buradaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer yandan alevlerin arasından zincirliyken son anda kurtarılan çocuk ise, Çocuk Esirgeme Kurumuna götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Tartıştığı kayınvalidesini bıçakla yaraladıTartıştığı kayınvalidesini bıçakla yaraladı
Koruyucu aile nasıl olunurKoruyucu aile nasıl olunur
1/
En Çok Okunan Haberler
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu
Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu
'Düğün salonlarının aldıkları kaporaları iade etmeleri gerekiyor'
'Düğün salonlarının aldıkları kaporaları iade etmeleri gerekiyor'
Cazibe merkezleri programındaki il sayısı 24 oldu
Cazibe merkezleri programındaki il sayısı 24 oldu
Kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısı geldi
Kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısı geldi
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Diğer Haberler
Yozgat'ta feci kaza! 2 yük treni çarpıştı: Yaralılar var
2 tren çarpıştı ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var
Tartıştığı kayınvalidesini bıçakla yaraladı
Tartıştığı kayınvalidesini bıçakla yaraladı
Hava bir anda kapandı! Antalya'da toz fırtınası
Hava bir anda kapandı! Antalya'da toz fırtınası
Sosyal medya üzerinden müşteri temini sağlamışlar! Aydın'da fuhuş operasyonu
Fuhuş operasyonu: Gözaltılar var
7 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
7 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Azerbaycan'dan çok konuşulacak açıklama! 'Karabağ'da PKK'lı teröristler Ermenistan için savaşıyor'
Azerbaycan'dan çok konuşulacak 'PKK' açıklaması!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.