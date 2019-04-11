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Oğlunu zincirle bağlayan Suriyeli babaya hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 15:13 | Son Güncelleme

İzmir'de 14 yaşındaki çocuğunu ayaklarından zincirle pencere demirine bağladığı iddiasıyla yargılanan Suriyeli babaya, 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi

İZMİR (AA) - İzmir'de 14 yaşındaki oğlunu ayaklarından zincirle pencere demirine bağladığı iddiasıyla yargılanan Suriyeli baba, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

21. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına avukat Müjgan Bilgen Özen hazır bulundu.

Tutuksuz sanık Mahmoud H.H. ise duruşmaya katılmadı.

Babanın, bir önceki duruşmada çıkartılan yakalama kararı sonrası polis tarafından alınan ifadesi okundu.

Hakim, Mahmoud H.H'nin, ifadesinde, oğlunun yaramaz bir çocuk olduğunu ve arada sırada dövdüğünü söylediğini belirtti.

Avukat Müjgan Bilgen Özen de küçük çocuğa karşı yapılan bu davranışın kabul edilemez olduğunu kaydederek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Hakim, Mahmoud H.H.'nin "çocuğa karşı eziyet" suçundan beraatine, "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 17 Mayıs 2016'da, 14 yaşındaki M.H.H. ayağında asma kilit ve zincirle fark edilince babası Mahmoud H.H. hakkında soruşturma başlatılmış ve "çocuğa karşı eziyet" ile "çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

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