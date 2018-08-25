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Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 14:20 | Son Güncelleme

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde 3 yaşındaki oğlunun beşinci kattan düştüğünü gören kadın, camdan aşağı atladı. Olayda küçük çocuk yaşamını yitirdi, annesi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, annesi Nigar Karakaya (36) ile bayram ziyareti için Emirsultan Mahallesi'ndeki anneannesinin evine giden Abdulvahap Karakaya, apartmanın beşinci katındaki dairenin yatak odasında oynarken pencereden arka bahçeye düştü.

Oğlunun düştüğünü görüp sinir krizi geçiren Nigar Karakaya, evin ön taraftaki camından aşağı atladı.

Karakaya, apartmanın önünde park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Ağır yaralanan anne ile oğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, anne Nigar Karakaya'nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa nigar karakaya

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
rabbim geride kalanlara sabır versin özellikle kocasına. evladına mı üzülsün eşine mi? çok üzüldüm. inşallah eşi kurtulur.
Kadının Rabbim yardımcısı olsun.
İnsan olanım kimseyi üzmeyelim bir anda Dünyanın en mutlu insanı iken bir anda o dünya üzerinize yıkılır Allah kimseye böyle acı vermesin Böyle bir acı basınıza gelse dünyanın en zengini olsan ne faydası olacakl Dünyada hersey bir anlık Allah ailesi sabır versin
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