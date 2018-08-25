Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Alınan bilgiye göre, annesi Nigar Karakaya (36) ile bayram ziyareti için Emirsultan Mahallesi'ndeki anneannesinin evine giden Abdulvahap Karakaya, apartmanın beşinci katındaki dairenin yatak odasında oynarken pencereden arka bahçeye düştü.
Oğlunun düştüğünü görüp sinir krizi geçiren Nigar Karakaya, evin ön taraftaki camından aşağı atladı.
Karakaya, apartmanın önünde park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Ağır yaralanan anne ile oğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, anne Nigar Karakaya'nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisine yönelik saldırılarda en büyük güvencemiz milletimizin azmi!
İran'da patlama! Binalar çöktü, çok sayıda ölü var
MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?
Kavga büyüyor! Sinan Oğan hakkında olay yaratacak iddia!
Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor
Maganda uzman çavuş tutuklandı!
Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
Okuyucu Yorumları 3 yorum