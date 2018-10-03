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Oğlunun adını kütüphanede yaşatacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 13:39 | Son Güncelleme

Evladını trafik kazasında kaybeden gurbetçi kadın, memleketi Denizli'nin Kale ilçesinde oğlu adına kütüphane yaptırdı

DENİZLİ (AA) - İsviçre'nin Heerbrugg kentinde yaşayan gurbetçi Ayşegül Esabali Uzdilli, trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Efe Eralp Uzdilli adına, doğup büyüdüğü Denizli'nin Kale ilçesinde zenginleştirilmiş kütüphane yaptırdı.

İsviçre'de sağlık sektöründe çalışan Uzdilli, eşi Bayram Uzdilli ile tatil için geldiği memleketinde Kale Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı "#kalekitapokuyorzinciri" kampanyasına tanık oldu.

Belenköy Ortaokulunun kitap ihtiyacı olduğunu öğrenen Ayşegül Esabali Uzdilli, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşerek İsviçre'de geçirdiği trafik kazasında 17 yaşında yaşamını yitiren oğlu adına okula Z kütüphane yaptırmaya karar verdi.

Kütüphanenin açılışı için okul bahçesinde düzenlenen törende konuşan Denizli Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Ekici, ilçedeki öğrencilerin akademik ve sosyal başarısına çok önem verdiklerini, kampanyaya verilen desteğin de memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Bu desteğin artarak devam etmesini temenni ettiklerini dile getiren Ekici, "Elim bir kazada kaybettiğimiz evladımızın adının böyle bir okulda, böyle bir kütüphanede yaşayacak olması çok önemli. Kendisine rahmet, ailesine sabır diliyorum." dedi.

Hayırsever Ayşegül Esabali Uzdilli de gözyaşlarına hakim olamadığı konuşmasında öğrencilere sarılarak, "Sizler benim çocuklarımsınız. Okulun ihtiyacını karşılama adına katkı sağlamamdan ve bu vesile ile rahmetli oğlumun anısının yaşatılacak olmasından dolayı mutluyum." dedi.

Kız çocuklarının okumasını isteyen Uzdilli, "Lütfen okumaya devam ediniz. Böyle anlamlı bir günde daha fazla konuşma yapmam zor. Okul Aile Birliğine ve okul müdürüme çok teşekkür ediyorum. Okulumuzun böyle bir kütüphaneye ihtiyacı olduğu söylenmişti. Ben de sizleri çok seviyorum. Her zaman Atatürk'ün izinde gitmenizi temenni ediyorum. Başarılar diliyorum." diye konuştu.

Açılış sonrası Kaymakam Murat Güneş ve protokol üyeleri kütüphaneyi gezdi, kitapları inceledi.

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