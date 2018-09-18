Oğlunun annesinden Tuncay Şanlı'ya ihanet suçlaması

Hayati ARIGAN/İSTANBUL,(DHA)

ESKİ sevgilisi Tuncay Şanlı'ya evlilik dışı dünyaya getirdiği oğlu için nafaka davası açan Melis Sayım, ünlü futbolcuyu, arkadaşının eşiyle ilişki yaşamakla suçladı. İlişkisini ihaneti öğrendikten sonra bitirdiğini iddia eden Sayım'a Tuncay Şanlı'nın yanıtı sert oldu; “Ortak çocuk üzerinden yaşam standartını yükseltmeye çalışıyor."

Fenerbahçeli eski futbolcu Tuncay Şanlı ile birlikteliğinden Ömer adını verdiği bir erkek çocuk dünyaya getiren Melis Sayım, geçtiğimiz Temmuz ayında Anadolu Aile Mahkemesi'nde aylık 20 bin TL talepli nafaka davası açtı. Sayım, Tuncay Şanlı'yı babalık görevlerini yerine getirmemek ve oğlunun ihtiyaçlarını karşılamamakla suçladı. ŞANLI, “BABALIK ONURUMA HAKARET"

Davaya avukatı Cihad Öztürk aracılığıyla cevap dilekçesi veren Şanlı, Sayım'ın iddialarının babalık onuruna hakaret ve kişilik haklarına saldırı olduğunu iddia etti. Şanlı geçtiğimiz yıl Eylül ayında ayrıldığı Sayım'ın kendisine "Kürtaj yaptırırsam doktorum bir daha çocuğumuzun olmayacağını söyledi. Senden baba olarak maddi manevi beklentim yoktur" dediğini ileri sürdü.

DOĞUM VE SÜNNET PARASINI ÖDEDİM

Maddi manevi olarak üzerine düşen görevi yerine getirdiğini savunan Tuncay Şanlı, doğumun hemen ardından oğlunu nüfusuna aldığını vurguladı. Ayrıca bebek arabası, ana kucağı, oto koltuğu ve bir baza aldığını anlatan Şanlı, Melis Sayım'ın 3 bin TL'lik doğum masrafı ile oğlunun 3 bin TL tutan sünnet ücretini ödediğini belirtti. Şanlı, oğluna özel sağlık sigortası yaptırdığına da dikkat çekti. 100 BİN TL KİRA GETİRİM YOK

Çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamaktan kaçacak bir baba olmadığını belirten Tuncay Şanlı, iddia edildiği gibi 100 bin TL kira geliri olmadığını, Beykoz'daki evini Beşiktaşlı bir futbolcuya kiraya verdiğini, 12 bin dolar kira geliri olduğunu, kendisinin de 13 bin 500 TL'ye kirada oturduğunu kaydetti. Sakarya'da ortağı olduğu otelin üzerinde ise 11 milyon 500 bin TL tutarında ipotek bulunduğunu ifade etti. YAŞAM STANDARDINI YÜKSELTMEYE ÇALIŞIYOR

Şanlı, eski sevgilisini ortak çocuk üzerinden yaşam standartını yükseltmeye çalışmakla suçlayarak eski sevgilisinin kira getiren bir evi ile Berlin ve İstanbul'da işyerleri bulunduğunu kaydetti.